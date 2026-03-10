Suscríbete
Salud y nutrición

8 alimentos altos en proteína para cuando ya no quieres comer huevo

No te fuerces a comer lo mismo cada mañana: experimenta con las texturas del queso cottage, la practicidad de los cacahuates o la ligereza del pavo.

Marzo 10, 2026 • 
Eloísa Carmona
alimentos con mas proteina que el huevo.jpg

La clave de una alimentación sostenible es el equilibrio y el placer. Si quieres cambiarle al huevo, aquí hay opciones.

El huevo es el rey indiscutible del desayuno, pero seamos honestos: llega un punto en que incluso el alimento más versátil cansa. Ya sea por el sabor, la textura o simplemente por ganas de variar, buscar alternativas no significa sacrificar tus metas nutricionales.

La importancia de la proteína: más que solo músculo

La proteína no es solo para quienes pasan horas en el gimnasio. Es un macronutriente esencial que actúa como los “ladrillos” de nuestro cuerpo.

¿Qué aporta realmente a tu organismo?

  • Reparación celular: se encarga de regenerar tejidos, desde la piel y el cabello hasta los órganos internos.
  • Control del apetito: es el macronutriente con mayor poder saciante, lo que ayuda a evitar los picoteos innecesarios.
  • Función enzimática y hormonal: facilita procesos químicos vitales y regula el estado de ánimo y el metabolismo.
  • Mantenimiento de la masa magra: ayuda a que, al perder peso, lo que se pierda sea grasa y no músculo.

Para mantener una dieta equilibrada, la clave es la variedad. Obtener aminoácidos de distintas fuentes asegura que tu cuerpo reciba un espectro completo de nutrientes adicionales como fibra, grasas saludables y minerales.

8 alternativas altas en proteína además del huevo

Si buscas igualar o superar el aporte proteico de un huevo (aprox. 6-7 g por pieza), aquí tienes estas opciones y los beneficios extra que tienen en tu alimentación:

  • Atún (en agua): 25 g por cada 100 g; alto contenido de Omega-3.
  • Pavo (pechuga): 24 g por cada 100 g; muy bajo en grasas saturadas.
  • Yogur griego: 10 g por cada 100 g: probióticos para la salud intestinal.
  • Queso cottage: 11 g por cada 100 g: fuente de caseína (absorción lenta).
  • Semillas de calabaza: 19 g por cada 100 g; ricas en magnesio y zinc.
  • Cacahuates: 26 g por cada 100 g; grasas monoinsaturadas saludables.
  • Garbanzos: 19 g por cada 100 g (seco); gran aporte de fibra y hierro.
  • Camarón: 24 g por cada 100 g; bajo en calorías y alto en selenio.

¿Cómo integrarlos en tu día a día?

  1. El toque crujiente. Sustituye el huevo duro en tus ensaladas por un puñado de semillas de calabaza o cacahuates tostados.
  2. Desayunos dulces o salados. El queso cottage y el yogur griego son lienzos en blanco. Puedes comerlos con fruta o mezclarlos con hierbas finas para un dip proteico.
  3. Snacks efectivos. Un bowl pequeño de garbanzos sazonados con sal y limón es una alternativa mucho más saciante que cualquier fritura.
  4. Cenas ligeras. El atún y el camarón se cocinan en minutos, ofreciendo una densidad proteica altísima sin la pesadez de las carnes rojas.

No olvides que las fuentes vegetales (como garbanzos y cacahuates) también aportan carbohidratos y grasas, por lo que debes ajustar tus porciones según tus objetivos calóricos.

Dejar el huevo a un lado por un tiempo no tiene por qué ser un obstáculo para tus metas; al contrario, es una oportunidad para expandir tu horizonte nutricional. Al integrar alimentos como el atún, las legumbres, los lácteos fermentados y las semillas, no solo garantizas el aporte de proteína necesario para que tu cuerpo funcione como una máquina bien aceitada, sino que también obtienes una dosis extra de fibra, grasas esenciales y minerales que el huevo por sí solo no ofrece.

proteína animal proteína vegetal Huevo desayunos saludables
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

alimentos para las varices.jpg
Salud y nutrición
Alimentos que ayudan con las várices
Marzo 06, 2026
 · 
Eloísa Carmona
proteina en la menopausia.jpg
Salud y nutrición
¿Necesitas más proteína cuando llegas a la menopausia?
Marzo 05, 2026
 · 
Eloísa Carmona
dieta de la confusión metabólica.jpg
Salud y nutrición
Dieta de la Confusión Metabólica, te decimos cómo funciona
Marzo 04, 2026
 · 
Eloísa Carmona
apio para la gastritis.jpg
Salud y nutrición
Apio: el aliado natural contra la gastritis y el ardor estomacal
Marzo 03, 2026
 · 
Eloísa Carmona
agua con limon jengibre y curcuma en ayunas.jpg
Salud y nutrición
Jugo de limón con jengibre y cúrcuma en ayunas para desinflamar el abdomen
Marzo 02, 2026
 · 
Eloísa Carmona
tes para el higado inflamado.jpg
Salud y nutrición
5 tés e infusiones aliadas para un hígado inflamado
Febrero 26, 2026
 · 
Eloísa Carmona
mejores comidas con fibra.jpg
Salud y nutrición
15 alimentos económicos comunes en casa para aumentar tu consumo de fibra
Febrero 25, 2026
 · 
Eloísa Carmona
aguacate para el corazon.jpg
Salud y nutrición
El escudo verde: Cómo el aguacate reprograma tu salud cardiovascular y enriquece tu dieta
Febrero 23, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas en el súper 10 y 11 de marzo 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 10 y 11 de marzo de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Marzo 10, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
licuados para el estreñimiento con avena ingredientes.jpg
Recetarios
Licuados para el estreñimiento con avena
Te damos las combinaciones clave para hacer un aliado natural para una digestión ligera.
Marzo 09, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas en el súper martes y miércoles 3 y 4 de marzo 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 3 y 4 de marzo de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Marzo 03, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
te de valeriana dosis para que funcione.jpg
Cómo
Cómo usar el té de valeriana para obtener un efecto óptimo contra el insomnio
Te contamos cuánta valeriana necesitas realmente para calmar la ansiedad y dormir mejor sin despertar con cansancio.
Febrero 27, 2026
 · 
Eloísa Carmona
como hacer arroz blanco con mantequilla correctamente.jpg
Tips de Cocina
Sin agua: esta es la mejor forma de cocinar arroz blanco
Descubre el método definitivo para cambiar tu forma de cocinar este básico de la cocina.
Febrero 24, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas en el súper 24 y 25 de febrero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 24 y 25 de febrero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Febrero 24, 2026
 · 
EloÍsa Duecker