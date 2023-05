22 beneficios del té de boldo realmente increíbles

Tenemos a nuestro alcance una gran cantidad de tes bastante buenos que tienen distintas propiedades y beneficios para nuestra salud, los cuales tienen la capacidad de aportarles distintas cosas a nuestro cuerpo y uno de estos es el té de boldo.

Este té, a diferencia de muchos, no es muy conocido por los humanos, debido a que no ha adquirido gran popularidad como otros, ya que muy pocos conocen todos los beneficios que tiene para aportarnos, pero una vez que sabes de ellos definitivamente querrás integrarlo a tu vida.

Descubre todas las propiedades y beneficios del té de boldo y déjate sorprender por todas las maravillas que tiene para ofrecer a nuestro cuerpo, a pesar de que no es muy recomendable tomarlo muy seguido, todo lo que te aporta es tan bueno que no necesitarás beberlo a diario.

Propiedades del té de boldo

Boldo (Foto: Getty Images)





Es expectorante

Sedante

Antiinflamatorio y analgésico

Antioxidante

Diurético y depurativo

Hepatoprotector, colagogo y colerético

Fungicida

Adelgazante

Antiséptico

Digestivo, relajante intestinal y carminativo

Beneficios del té de boldo

Beneficios del té de boldo (Foto: Getty Images)





En primer lugar, gracias a la gran cantidad de fitoquímicos que posee, los cuales, según estudios, son potentes antioxidantes, permiten prevenir y tratar diversas enfermedades.

Los fitoquímicos reducen los daños provocados por los radicales libres en las células.

Debido a las propiedades sedantes que tiene, ayuda en casos de estreñimiento o diarrea, además relaja el sistema nervioso.

Además, ayuda a calmar la ansiedad, los nervios y reducir el insomnio, toma una taza antes de dormir y verás que descansarás como nunca.

Trata enfermedades del hígado como la cirrosis y hepatitis, estimula la producción de bilis en la vesícula y elimina los cálculos que se forman en este órgano.

También el té es antiséptico para las vías urinarias, así que puede tratar cistitis, nefritis y enfermedades similares.

Ayuda a que las toxinas salgan de los riñones y limpien todo el sistema.

Es un potente diurético, relajante

Por otro lado, desinflama y deshincha el vientre, al mismo tiempo que actúa sobre la mucosa intestinal y gástrica.

Es utilizada en la cocina chilena para elaborar diversos platillos y bebidas, como el chicho de boldo.

Sus aceites esenciales sirven para preparar perfumes, champús o cremas.

Las ramas de boldo suelen usarse como insecticidas y la corteza como colorante.

Descongestiona el pecho.

PARA TU METABOLISMO Y MUCHO MÁS

Alivia las dolencias reumáticas.

Trata la ictericia y alivia problemas en la piel.

Desinflama los ojos

Mejora el metabolismo gástrico, estimula la producción de jugos estomacales y bilis, trata la dispepsia y mejora la salud intestinal.

Asimismo, reduce los niveles de ácido úrico y elimina las toxinas de la sangre.

Reduce los mareos y los dolores de cabeza.

Previene la formación de coágulos sanguíneos.

Elimina lombrices.

Finalmente, ayuda en personas con sífilis y gonorrea.

Contradicciones

Té de boldo (Foto: Getty Images)





No está permitido en mujeres embarazadas, ya que puede inducir el aborto por estimular las contracciones uterinas, tampoco en la lactancia.

Los niños no deben consumirlo, tampoco pacientes con enfermedades hepáticas severas, obstrucción de vías biliares o cálculos.

Tomarlo en exceso podría ser tóxico para el organismo y provocar diarreas.

Se debe tomar una taza en ayunas y no prolongar su consumo por más de nueve días seguidos.

No es recomendable beber más de dos tazas al día

Definitivamente todos los beneficios del té de boldo son inigualables, lo que convierten a esta bebida realmente en una maravilla que sí o sí debe de formar parte de tu vida.

