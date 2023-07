Mito o realidad: ¿es malo comer mariscos en los meses que no llevan letra “r”?

¿Es malo comer mariscos en los meses que no llevan letra r? Cuando hablamos de comida, existe una gran cantidad de mitos y leyendas que se desarrollan alrededor de ciertos alimentos, productos o platillos gastronómicos, muchos de los cuales han pasado de generación en generación y que no se sabe a ciencia cierta si son reales o no.

Uno de los mitos más grandes y antiguos, que se remonta a hace 40 o 50 años, es el que envuelve a los mariscos y la época del año en la que no deben ser ingeridos, el cual, cuenta la leyenda, estos productos alimenticios del mar no deben ser consumidos durante aquellos meses en los que la letra “r” no se haga presente, o sea de mayo a agosto, pero, ¿a qué se debe?

¿Por qué no se deben consumir mariscos en los meses sin “r”?

Existen dos versiones sobre este mito:

1RA VERSIÓN

Se dice que antes de los años 40, los sistemas de refrigeración eran poco confiables, por lo que la seguridad de que el producto estuviera en buenas condiciones era realmente muy bajo debido a que son los meses en los que el calor se vuelve realmente insoportable, lo que provoca que los alimentos se descompongan más rápido. Como es bien sabido que la descomposición de los alimentos marinos es grandemente peligrosa, muchos evitan comer estos productos por si las dudas.

2DA VERSIÓN

La segunda versión viene acompañada de la veda ciertas especies, como la barracuda o el marlín, quienes se encuentran en su periodo de reproducción durante estos 4 meses y si a esto le sumamos el hecho de la presencia de aguas cálidas de dinoflagelados, que son unos pequeños organismos similares a las algas y producen un elemento tóxico llamado ciguatoxina.

Como la mayoría de los casos, este mito depende de las creencias de cada persona, pero realmente no hay una certeza de que en realidad sucedan, pero la recomendación ante todo es que, si deseas consumir mariscos durante estos meses, pongas particular atención a que sean productos frescos para que te evites algún tipo de intoxicación.

Existen especies marinas cuya veda no se en esta época del año, para cada especie varía, así que si tienes real interés en consumir mariscos en estos meses o algunos otros, te decimos cuáles son los adecuados para comerse en cada estación del año:

Primavera : cigalas, almejas y ostras

: cigalas, almejas y ostras Verano : mejillones, almejas, navajas, bogavante, langosta, ostras y percebes

: mejillones, almejas, navajas, bogavante, langosta, ostras y percebes Otoño : berberechos, bogavante, langosta, vieiras, zamuriñas y gambas

: berberechos, bogavante, langosta, vieiras, zamuriñas y gambas Invierno: centollo, buey de mar, nécoras, camarones vieiras y almejas

Te recomendamos, antes que nada, tomar las precauciones necesarias antes de consumir mariscos en esta época o recurrir a algún especialista que te oriente sobre el estado en que estos se encuentran y así tener un consumo responsable y saludable.

