Adelgaza y mantente saludable con la dieta de la naranja

¿Ya conocías la dieta de la naranja? Hoy te platicamos todo sobre este regimen que te ayudará a perder perder peso y también a cuidar tu salud. ¡Toma nota!

Una de las frutas favoritas de muchos y más consumidas en el mundo, particularmente por su delicioso jugo, es la naranja, este rico alimento que puede disfrutarse de cualquier forma posible, tanto sola como acompañada, y que siempre nos llenará de muchísimos nutrientes.

Uno de los principales usos de la naranja suele ser para prevenir enfermedades virales como la gripa, ya que la gran cantidad de vitamina C que posee ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico.

Pero lo que muy pocos saben es que esta rica fruta es un alimento excelente para la pérdida de peso y, lo mejor de todo, es que existe una excelente dieta de la naranja muy efectiva que te ayudará a obtener ese cuerpo con el que siempre has soñado.

Por qué hacer la dieta de la naranja

Entre todos los beneficios que la naranja nos aporta, nos encontramos con la novedosa noticia de que es súper buena para la pérdida de peso, esto se debe a que ayuda a eliminar las toxinas y todo aquello que se va a acumulando en los intestinos, en pocas palabras los depura, y de esta forma evita la existencia del estreñimiento. Aunque su consumo en exceso también tiene graves contradicciones, ya que su abuso puede llegar a provocar diarreas y no buscamos llegar a tanto, sino sólo que ayude a remover los residuos que se pegan en las paredes del intestino.

En qué consiste la dieta de la naranja

Seguro estás pensando que tendrás que pasártela comiendo por todo un mes únicamente esta fruta para poder desechar esos kilitos de más, pero no, todo lo contrario, lo que sí tendrás que ingerir es su delicioso jugo.

La dieta de la naranja consiste en tomar dos litros de jugo de naranja al día, dividiendo un litro en ayunas y el otro puede ser ingerido en el transcurso del día

Eso sí, que no sea antes de haber transcurrido dos horas desde que tomaste el primer litro, el jugo debe de ser ingerido por lo menos media hora antes de probar bocado alguno, así que puedes consumirlo antes de la comida, después del almuerzo o tu última ingesta.

Ojo aquí, ya que el jugo que vas a consumir debe de ser recién exprimido, por lo que no lo puedes dejar listo un día antes ni llevártelo exprimido para tu consumo del resto del día, así que debes considerar seriamente si tienes el tiempo y espacio suficiente para realizar esta dieta donde sea y cuando sea.

El jugo de naranja envasado NO está para nada permitido, sin importar que tanto te juren que es 100% natural. Obviamente, la dieta de la naranja no consiste solamente en tomar tu jugo y seguir comiendo como si nada, sino la depuración no tendrá ningún sentido, ya que mientras esta bebida elimina, tu vas a seguir llenando las paredes intestinales de todo aquello que no le hace bien a tu cuerpo, así que es muy fundamental llevar un dieta equilibrada, hacer ejercicio y mantener hábitos saludables.

Recomendaciones

Es recomendable comer:

Muchas frutas y verduras crudas.

Comer legumbres.

Consumir frutos secos.

En caso de no poder dejar las harinas y azúcares, que estos sean integrales.

Evitar dulces, postres y bollería.

El refresco, café y bebidas alcohólicas quedan súper prohibidas.

Cambia el café por el té.

No es necesario que lleves una rutina de ejercicio rigurosa, basta con practicar algo de ejercicio por media hora dos o tres veces a la semana, el cual puede consistir en salir a caminar, andar en bicicleta, trotar, bailar, pasear al perro o, incluso, jugar con tus hijos. Los hábitos saludables que debes adquirir son:

Dormir 8 horas seguidas al día.

No fumar.

Evitar el estrés.

Meditar, practicar yoga o cualquier tipo de actividad similar.

Reducir las presiones y obligaciones.

En qué te beneficia la dieta de la naranja:

Limpiar la sangre.

Mejorar el trabajo del hígado.

Cuidar tu piel

Eliminar los residuos del estómago.

Sanar úlceras estomacales.

Prevenir o sanar infecciones.

Cicatrizar heridas.

Tratar la pancreatitis.

Mejorar la fluidez de la bilis y el jugo pancreático.

Combate el estreñimiento.

Mejora la hemorroides.

Desinfecta y depura el colon.

Remueve mucosidades del cuerpo.

Fortalece el sistema inmunológico.

Refuerza la salud de los riñones.

Mejora la capacidad de las glándulas.

Trata quistes, tumores y ulceraciones.

Reduce la inflamación de la vejiga.

Ahora ya lo sabes, una gran solución para perder peso de forma efectiva y sin dañar a tu organismo siempre será esta increíble dieta de la naranja.

