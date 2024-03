Todos los beneficios que no conocías del agua de pepino

El agua de frutas es ideal para combatir el calor y darle un toque de sabor extra a tus comidas, pero, en particular, la que se prepara con pepino resulta imperdible por sus propiedades para la salud, ¿el plus? Es muy fácil de preparar, así que no dudes en integrarla en tus menús habituales.

Como sabes, el cuerpo humano no puede funcionar correctamente sin agua, por lo que la OMS recomienda beber 1,5 y 2 litros de agua al día, sin embargo, debido a que el agua no tiene sabor, muchas personas suelen ingerir menos, así que una manera deliciosa de mantener correctos los niveles de hidratación es el agua de pepino.

Agua de lima y pepino, que hidrata como electrolito de la tienda, pero esta es natural Feepik

Beneficios del agua de pepino

Es una buena fuente de antioxidantes: estos elementos previenen y ralentizan el daño celular provocado por los radicales libres. El estrés oxidativo puede provocar enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad de Alzheimer, degeneración macular, entre otras.

Las investigaciones han demostrado que los antioxidantes pueden revertir o suprimir los efectos del estrés oxidativo. Comer pepino y beber su jugo ayuda a aportar una cantidad abundante de vitamina C, betacaroteno, manganeso, molibdeno y antioxidantes flavonoides.

Mejora la apariencia de la piel: según Vinmec International Hospital, el agua de pepino puede calmar la piel de adentro hacia afuera ya que ayuda al cuerpo a desintoxicarse y mantener una piel sana. Además, los pepinos tienen un alto contenido de ácido pantoténico o vitamina B5, que se utiliza para tratar el acné.

Mantiene la saciedad: otro de los beneficios de beber agua de pepino es que te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo, lo que hace que la espera de tu próxima comida sea más llevadera.

El agua por sí sola no necesariamente te hará eliminar los antojos entre comidas, sin embargo, el sabor fresco del agua infundida puede engañar a tu cerebro y a tu estómago haciéndoles creer que has comido un refrigerio, por lo que estarás menos tentado a comer papitas, galletas u otro snack poco saludable.