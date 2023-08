Ellos son los participantes de ‘El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México’, cuya temporada 2 estrenará pronto en HBO Max.

Pongan a precalentar los hornos, pues uno de los mejores programas de concursos sobre repostería está a punto de regresar. Tras el éxito de su primera temporada, el show El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México ya cocina sus nuevos episodios, donde un nuevo grupo de celebridades tendrá que demostrar sus habilidades para cocinar deliciosos y muy atractivos pasteles... o caer en el intento. Pero ¿quiénes son los participantes de la temporada 2 de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México?

Quiénes son los participantes de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México, temporada 2

Aún sin fijar una fecha de estreno, HBO Max anunció al reparto de participantes que se enfrentarán en la temporada 2 de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México, versión nacional de uno de los programas de concursos más populares –y aclamados– del mundo: The Great British Bake Off.

En la lista se pueden encontrar diferentes tipos de celebridades: cantantes, actores, youtubers, influencers, modelos y hasta un famoso exluchador de la WWE. Todos ellos harán su mejor esfuerzo por preparar pasteles que conquisten tanto en lo visual como en sabores a un panel de expertos conformado por los chefs Paulina Abascal, Jesús Escalera y Poncho Cadena.

Aquí te los presentamos:

Alberto del Río “El Patrón”

Una de las grandes leyendas de la lucha libre internacional. Nacido en San Luis Potosí, Alberto del Río –mejor conocido como “El Patrón”– ha conquistado empresas como la AAA mexicana, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Impact Wrestling y la WWE, donde se consagró dos veces como en el Campeonato, venciendo a figuras como CM Punk y John Cena.

Alberto del Río, uno de los participantes de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México, temporada 2 Instagram: Diego Schoening

Alicia Villarreal

Vocalista del Grupo Límite y considerada una de las cantantes y compositoras más influyentes del regional mexicano, Alicia Villarreal llegará a El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México para demostrar que cualquier reto de pastelería es minúsculo para “La Jefa”. Entre sus canciones más conocidas figuran Te quedó grande la llegua, Te aprovechas e Insensible a ti.

Alicia Villarreal Instagram / Alicia Villarreal

Diego Schoening

Aunque Diego Schoening lo ha sido todo –actor, conductor y hasta vendedor de detergentes– es seguro que todos lo conocen por ser uno de los integrantes fundamentales de Timbiriche, la agrupación musical que marcó al México de los 80 y 90. Actualmente protagoniza el remontaje del musical Vaselina, junto a sus viejos compañeros de banda.

Diego Schoening Instagram / Diego Schoening

Polo Morín

Tras iniciar su carrera en La rosa de Guadalupe, Polo Morín se convirtió en uno de los actores juveniles más prometedores de México. Esto se confirmó y potencializó después de actuar en Mi corazón es tuyo, al lado de Silvia Navarro. Desde entonces ha participado en series como La reina soy yo, ¿Quién mató a Sara? y Donde hubo fuego.

Polo Morín, uno de los participantes de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México, temporada 2 Instagram / Polo Morín

Ángel Villamar “Antrax”

Con solo 26 años, Ángel Villamar puede presumir ser una celebridad por méritos propios. Inició como gamer en la plataforma YouTube, para poco después convertirse en influencer. En 2019, “Antrax” –como se le conoce en el mundo digital– incluso probó suerte en la industria gastronómica, abriendo su restaurante Hamtrax en 2019. Desafortunadamente tuvo que cerrarlo solo un año después a causa de las restricciones por la pandemia de COVID-19.

Ángel Villamar “Antrax”, uno de los participantes de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México, temporada 2 Instagram / Antrax

Paco de Miguel

El influencer y comediante mexicano Paco de Miguel también forjó su fama desde las paredes de su casa, subiendo videos a Vine donde se le veía hacer imitaciones de diversos personajes. Quizá el más popular es “Lety Mondragón”, una maestra de escuela que recupera todos los clichés de profesionales de la educación. Cuenta con 2 millones de seguidores en Instagram, 7 millones de seguidores en TikTok y participó en la tercera temporada de LOL: Last One Laughing, programa de Prime Video conducido por Eugenio Derbez.

Paco de Miguel, uno de los participantes de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México, temporada 2 Instagram / Paco de Miguel

Chingu Amiga

Si de influencers en la temporada 2 de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México se habla, es imposible no mencionar a Chingu Amiga, una joven coreana que se hizo famosa en todo el mundo tras mudarse a México y comenzar a subir videos sobre su experiencia en otra cultura. Actualmente puede presumir tener casi 25 millones de seguidores en TikTok y 10 millones de seguidores en Instagram. Además de ser el rostro de diversas marcas y plataformas.

Chingu Amiga, una de las participantes de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México, temporada 2 Instagram / Chingu Amiga

Sylvia Pasquel

Heredera de una de las grandes dinastías del entretenimiento mexicano, Sylvia Pasquel es una reconocida actriz. Entre sus créditos más importantes figuran las obras Vaselina, Sugar, Godspell, El show de terror de Rocky, ¿Quién teme a Virginia Woolf?, Las mariposas son libres, así como las películas La calle de la amargura y El diablo entre las piernas, por las que fue nominada al Ariel como Mejor Actriz en 2015 y 2019, respectivamente. Actualmente trabaja en la serie Un día para vivir, de TV Azteca.

Sylvia Pasquel Instagram / Sylvia Pasquel

Priscila Arias

Influencer dedicada al activismo corporal que también sube videos sobre moda y maquillaje. Tiene 831 mil seguidores en Instagram (donde se le conoce por el nombre de lafatshionista) y 730 mil seguidores en TikTok.

Priscilla Arias, una de las participantes de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México, temporada 2 Instagram / lafatshionista

Gaby Rivero

Desde 1978, Gaby Rivero ha sido una figura constante en la televisión mexicana gracias a su trabajo como conductora, actriz y hasta concursante en show de talento. En 1989 se hizo famosa en todo el continente gracias a su trabajo como la “Maestra Ximena” en la telenovela Carrusel. Recientemente apareció en las telenovelas Amor dividido y Vencer el pasado.

Gaby Rivero, una de las participantes de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México, temporada 2 Instagram / Gaby Rivero

Issabela Camil

Actriz y modelo. Tras debutar en la pantalla chica en 1996, Issabela Camil –hermana de Jaime Camil–, se ha ido abriendo paso en el mundo de la actuación poco a poco. Apareció en la telenovela La fea más bella, así como las series Mujeres asesinas, Capadocia y Por amar sin ley, además de una actuación de reparto en la aclamada película Las horas contigo, de Catalina Aguilar Mastretta. En 2023, regresó a la televisión como panalista del reality La casa de los famosos México, donde concursó su esposo, el bailarín Sergio Mayer.

La temporada 2 de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México estrenará en HBO Max y Discovery Home & Health durante el segundo semestre de este 2023.