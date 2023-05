Tips para aprovechar los cítricos al momento de cocinar

Los cítricos son frutas que normalmente aprovechamos para hacer jugos o aguas de sabores. Y aunque siempre tenemos limón en gajos al centro de nuestra mesa, ¿sabías que podías aprovecharlos de otras formas para tus platillos?

Aquí te damos unos buenos tips para que la toronja, el limón, la lima, la mandarina y la naranja le den un sabor único a tus comidas, ¡mientras aprovechas todos sus nutrientes!

¿Cómo aprovechar los cítricos al momento de cocinar?

No te vayas del supermercado sin un limón y una lima

En tu lista del súper, ¡que no falten los cítricos! (Foto: Getty Images)

Adquiere el hábito cada que vayas de compras. Son infinitamente útiles y versátiles, duran mucho tiempo en tu refrigerador y pueden servirte para tacos, salsas, cocteles, vinagretas, etc.

Y no sólo eso: son ideales para marinar distintas carnes: pollo, pescados, res cerdo y hasta mariscos. ¡Todo depende del sabor que quieras darle!

Asar los cítricos no sólo es para adornar platillos

Aplicar calor directo a los cítricos hace que se caramelicen sus azúcares naturales y aligeran su acidez. Para ello, barniza ligeramente con aceite las mitades de limones o naranjas y coloca boca abajo en la parrilla o en una sartén.

Utiliza su jugo en pollo rostizado, guacamole o verduras asadas, ¡hasta en camote o papa!

Opta por jugo natural de cítricos

(Foto: Getty Images)

Aunque parezca mucho más práctico comprar un jugo embotellado, sí existe una gran diferencia: el jugo exprimido en casa tiene menos tiempo de oxidarse y ningún conservador añadido, lo que significa que su sabor es más intenso.

Aprovecha su ralladura

Sácale la ralladura a los cítricos. (Foto: Getty Images)

Tanto la ralladura de limón como la de naranja, además de contener muchas propiedades benéficas para la salud, le dan un sabor exquisito a bebidas, postres como la ensalada de manzana y el arroz con leche.

Tip ecológico con cítricos

(Foto: Getty Images)

¿Tienes cítricos ya muy viejos o a los limones que exprimiste todavía les queda jugo? Aprovecha lo que le queda de jugosidad exprimiéndolos sobre la basura orgánica. Esto evitará los malos olores y ahuyentará insectos como moscas y hormigas.