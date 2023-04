Cómo curar una olla de presión con vinagre blanco

¿Te acabas de comprar tu olla de presión? Sabemos que te mueres de ganas por usarla y ponerte a cocinar, pero antes, debes curarla. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te guiamos paso a paso para que le des el remojo y prepares platillos deliciosos.

Te puede interesar: 4 pasos para usar tu olla express sin riesgos

Cómo curar una olla de presión

Cómo curar una olla de presión o express (Foto: Getty Images)





En primer lugar, es importante que leas el instructivo para que conozcan cómo funcionan las válvulas de tu olla. Lava la olla con agua y jabón de trastes, utilizando alguna esponja de cocina para frotarla con suavidad. Llena la olla hasta poco menos ⅔ de su capacidad con agua. Agrega 1 taza de vinagre blanco, cierra la olla y deja el agua hervir. Finalmente, retira la válvula para el escape de vapor y, cuando sea el momento, retira la tapa.

No te pierdas: Los alimentos que definitivamente no debes lavar antes de cocinarlos

¿Por qué hacer la curación?

Por qué curar tu olla de presión (Foto: Getty Images)

Aunque algunas marcas de ollas express fabrican sus productos con acero inoxidable, también hay de aluminio. Debido a que estos materiales son una aleación de minerales, pueden liberar algunos de sus elementos en el agua. Además, para evitar que las ollas se dañen mientras están almacenadas se les puede llegar a cubrir con una ligera capa de aceite. Por otro lado, estos productos pueden llegar a tener residuos metálicos de su modelado, por lo que es necesario asegurarse de que la aleación ya ha liberado todos los químicos restantes antes de usarla. El curado es el procedimiento que permitirá a la olla desprenderse de los residuos químicos y minerales que hay en el metal y pueden afectar a tu salud.

Descubre: Tips de cocina para principiantes

¿Qué pasa si no curo la olla express?

(Foto: Getty Images)

Es poco probable que pase algo grave y, por lo tanto, se trate sólo de una intoxicación leve o el aumento de metales en tu cuerpo en pequeña medida. Finalmente, no te preocupes por el sabor de tus alimentos, pues estos no se verán afectados, aunque sí pueden liberarse elementos químicos que no son buenos para la salud. Porque te gustó esta información, disfruta del menú más saludable con las mejores recetas, deliciosas y muy nutritivas, sólo en Cocina Fácil, tu mejor opción para disfrutar de los más ricos sabores de la Cuaresma

Y suscríbete a tus revistas favoritas en TUSUSCRIPCION.COM