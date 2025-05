Esta es la forma correcta de limpiar tus utensilios de acero inoxidable

Los utensilios de cocina de acero inoxidable son más comunes de lo que imaginas, y hay más de uno en cada casa. Aunque este es un buen material y muy resistente a elementos como el agua y el calor, estos necesitan también de un cuidado especial para que duren más tiempo y conserven su aspecto. Para cuidar adecuadamente tus sartenes, ollas, cucharas y demás utensilios hechos con este material, te decimos cómo limpiarlos de forma correcta. ¡Sigue leyendo! Te puede interesar: Te decimos cómo curar tus cazuelas y ollas de barro antes de usarlas

Cómo conservar tus utensilios de acero inoxidable

Deja tus ollas de acero inoxidable más brillantes (Foto: Getty Images)

En primer lugar, debes saber que el acero inoxidable no se oxida de las misma manera que los productos fabricados con acero al carbono, por lo que la mayoría de las manchas pueden aparecer por partículas de hierro que lo contaminan, por lo que no es la superficie lo que se oxida, sino las partículas. Los objetos cortantes, como cuchillos y cucharas de metal pueden rayar el revestimiento de acero. Para que estas manchas no aparezcan, procura usar cucharas y espátulas de nylon y plástico para manipular los alimentos que se preparan en ellas.



Esto es lo que debes hacer para limpiarlos

Cómo lavar tus utensilios de acero inoxidable. (Foto: Getty Images)

La mejor forma de limpiar los utensilios de acero inoxidable es lavarlos con agua caliente y un poco de jabón o detergente neutro. De este modo, los residuos se ablandarán por un tiempo. Por otro lado, para que tus sartenes conserven su linda apariencia, lávalas con detergente y una esponja firme y no abrasiva. Siempre que te sea posible, enjuaga con agua caliente y seca el utensilio de inmediato para que mantenga el brillo natural del material. Porque te gustó esta información, disfruta del menú más saludable con las mejores recetas, deliciosas y muy nutritivas, sólo en Cocina Fácil, tu mejor opción para disfrutar de los más ricos sabores de la temporada

Y suscríbete a tus revistas favoritas en TUSUSCRIPCION.COM