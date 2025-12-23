Suscríbete
Tips de Cocina

7 desayunos fáciles para las vacaciones

Ideas prácticas con tips, recetas rápidas y consejos para disfrutar más tus mañanas

Diciembre 23, 2025 • 
Eloísa Carmona
desayunos faciles para vacaciones.jpg

Las vacaciones son para descansar, improvisar y bajar el ritmo, incluso en la cocina. Pero eso no significa saltarse el desayuno o complicarse de más. La clave está en elegir preparaciones sencillas, versátiles y con ingredientes fáciles de conseguir, que se adapten a días sin prisas o a planes de último momento.

Tips generales para desayunos prácticos en vacaciones

  • Planifica lo mínimo: elige 3 o 4 opciones base para rotar durante la semana.
  • Aprovecha las sobras: frutas maduras, pan del día anterior o restos de verduras funcionan perfecto.
  • Menos platos, más descanso: recetas de un solo sartén o sin cocción ahorran tiempo y limpieza.
  • Escucha tu ritmo: en vacaciones, el desayuno también puede ser más ligero o más tardío.

A continuación, te compartimos desayunos fáciles para las vacaciones, con recetas rápidas y tips prácticos para ahorrar tiempo sin sacrificar sabor.

1. Tostadas con aguacate (y lo que tengas a la mano)

Un clásico que nunca falla y que puedes personalizar según tu antojo.

Cómo prepararlas: Unta aguacate machacado sobre pan tostado y agrega sal, limón y aceite de oliva. Puedes sumar huevo estrellado, jitomate, queso fresco o semillas.

Tostadas de aguacate con queso mozzarella y jitomate

2. Parfait de yogurt con fruta

Fresco, rápido y perfecto para días calurosos o mañanas tranquilas.

Cómo hacerlo: Coloca capas de yogurt natural o griego, fruta picada y granola.

Consejo: Arma varios frascos desde la noche anterior y guárdalos en el refrigerador para desayunos “listos siempre”.

3. Huevos revueltos express

Nutritivos y listos en minutos. Además, puedes añadir la verdura que prefieras para complementarlos.

Cómo prepararlos: Bate huevos con sal y cocínalos a fuego medio. Añade espinaca, jamón, champiñones o queso.

Tip de vacaciones: Cocina más cantidad y reutilízalos en burritos, sándwiches o wraps durante la semana.

Más recetas de huevos revueltos...
Huevo revuelto con huauzontles
Huevo revuelto con huauzontles
Abril 24, 2016
 · 
Josselin Melara
Huevo revuelto sobre puré de poro
Huevo revuelto sobre puré de poro
Agosto 30, 2018
 · 
Josselin Melara

4. Licuados completos

Ideales cuando no quieres ensuciar demasiado o necesitas algo rápido.

Receta base: Leche o bebida vegetal + fruta + una fuente de proteína (yogurt, semillas, mantequilla de maní).

Consejo práctico: Deja la fruta congelada en bolsas por porción para solo vaciar y licuar.

5. Hot cakes rápidos

Perfectos para consentirte sin pasar horas en la cocina.

Cómo hacerlos fácil: Usa mezcla lista o prepara una base simple con harina, huevo, leche y polvo para hornear.

Hot cakes saludables
Hot cakes integrales con frutos rojos y miel de maple
Enero 07, 2021
 · 
Josselin Melara
Hot cakes de red velvet y frutos rojos
¡Desayuno sorpresa para mamá! Hot cakes de red velvet y frutos rojos
Mayo 08, 2019
 · 
Josselin Melara
Hot cakes de cocoa
Hot cakes de cocoa para endulzar tu paladar
Diciembre 07, 2017
 · 
Josselin Melara
hot-cakes-con-frutos-rojos
Hot cakes con frutos rojos para niños
Junio 20, 2018
 · 
Josselin Melara
Hot cakes integrales
Hot cakes integrales con pera
Abril 01, 2018
 · 
Josselin Melara
Hot-cakes-soufleados
Hot cakes soufleados
Abril 11, 2018
 · 
Josselin Melara
Hot cakes integrales
Hot cakes integrales de plátano y avena para toda la familia
Septiembre 21, 2018
 · 
Josselin Melara
hot-cakes-energeticos-de-coliflor
Hot cakes energéticos de coliflor
Abril 30, 2018
 · 
Josselin Melara
Hot cakes de avena con blueberries
Hot cakes de avena con blueberries
Febrero 08, 2015
 · 
Josselin Melara
Pastel de harina de hot cakes con blueberries
Pastel de harina de hot cakes con blueberries
Febrero 05, 2019
 · 
Josselin Melara
hot cakes de avena
Saludables hot cakes de avena
Diciembre 28, 2018
 · 
Josselin Melara
mini-hot-cakes-de-avena.jpg
Mini Hot cakes de avena para un desayuno saludable y delicioso
Marzo 05, 2025
 · 
Josselin Melara
Hot cakes de calabaza con avena
Hot cakes de calabaza con avena para un desayuno realmente saludable
Diciembre 18, 2021
 · 
Josselin Melara
Hot cakes de requesón con verduras
Nutritivos hot cakes con requesón y verduras
Diciembre 28, 2018
 · 
Josselin Melara
Hotcakes de te matcha
Hotcakes de te matcha
Mayo 24, 2021
 · 
Josselin Melara

6. Pan con crema de cacahuate o nuez y fruta

Un desayuno sin cocción, ideal para días de descanso total.

Cómo prepararlo: Unta crema de cacahuate o almendra sobre pan y agrega plátano, fresas o miel.

Consejo: Combina con café, té o un vaso de leche para un desayuno equilibrado y rápido.

7. Quesadillas

Una solución práctica con ingredientes básicos, como queso y jamón o queso con champiñones.

Los desayunos en vacaciones no tienen que ser complicados. Con ideas sencillas y un poco de organización, puedes empezar el día bien alimentado y con más tiempo para disfrutar.

desayunos en familia recetas para desayunos vacaciones en casa
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

el pan se guarda en el refrigerador.jpg
Tips de Cocina
¿El pan se guarda en el refrigerador?
Diciembre 04, 2025
 · 
Eloísa Carmona
bacalao y vino.jpg
Tips de Cocina
Maridaje ideal: Estos son los vinos que mejor acompañan un bacalao a la vizcaína
Diciembre 02, 2025
 · 
Eloísa Carmona
cogelar alimentos crudos o cocidos.jpg
Tips de Cocina
Diferencias entre congelar carne cruda y cocida: recomendaciones y mejores prácticas
Diciembre 01, 2025
 · 
Eloísa Carmona
como eliminar el mal olor del desague con canela.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar el mal olor del desagüe con canela
Noviembre 28, 2025
 · 
Eloísa Carmona
arroz con romero para que sirve.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar la humedad con arroz y romero
Noviembre 27, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas de pavo con toque mexicano.jpg
Tips de Cocina
Pavo con toque mexicano: las mejores recetas
Noviembre 25, 2025
 · 
Eloísa Carmona
canela en alcohol para ahuyentar moscos.jpg
Tips de Cocina
Canela con alcohol para espantar moscos: un repelente casero inesperado
Noviembre 24, 2025
 · 
Eloísa Carmona
truco para mantener firmes las manzanas.jpg
Tips de Cocina
El truco para que tus manzanas duren hasta 20 días frescas y crujientes
Noviembre 11, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes_y_miercoles_de_ofertas_23y24diciembre25.jpg
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 23 y 24 de diciembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Diciembre 23, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
tres-recetas-cremosas-para-una-cena-navidena-inolvidable-con-crema-lala.png
Tres recetas cremosas para una cena navideña inolvidable con crema Lala®
Desde el primer bocado hasta el postre, estas recetas con Crema Lala® están pensadas para compartir, apapachar y celebrar la Navidad alrededor de la mesa, con sabor, tradición y mucha cremosidad.
Diciembre 22, 2025
 · 
Cocina Fácil
antojitos colimenos para navidad tamales rosas.jpg
Especiales
Antojitos navideños colimenses para una Navidad diferente
La gastronomía regional decembrina tiene muchos sabores para deleitar nuestros paladares.
Diciembre 22, 2025
 · 
Eloísa Carmona
dieta portafolio para bajar el colesterol.jpg
Salud y nutrición
La dieta poco conocida pero muy efectiva para bajar el colesterol
Desarrollada por el Dr. Jenkins, profesor de ciencias de la nutrición en la Universidad de Toronto, no es restrictiva y sí muy beneficiosa.
Diciembre 19, 2025
 · 
Eloísa Carmona
alimentos a evitar si tienes artritis.jpg
Salud y nutrición
Qué alimentos y bebidas debes evitar si tienes artritis
Evitar estos alimentos no significa llevar una dieta restrictiva, sino hacer elecciones más conscientes.
Diciembre 18, 2025
 · 
Eloísa Carmona
mejor dieta para envejecer bien.jpg
Salud y nutrición
La dieta ideal para envejecer mejor si eres mujer
Un nuevo estudio descubrió el régimen ideal que promueve niveles estables de azúcar en la sangre, mejora la salud mental y protege contra enfermedades crónicas.
Diciembre 17, 2025
 · 
Eloísa Carmona