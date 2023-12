Este es el kit que necesitas para preparar un carajillo fácil y rápido

El carajillo es una de las bebidas más emblemáticas y es un coctel que nunca falta en las cartas de los restaurantes y bares.

El carajillo es una bebida que combina café y alguna bebida alcohólica, como coñac, ron, anís, orujo o whisky. Se sirve como un tipo de digestivo, existen versiones calientes o frías, pero la más popular y común en la sobremesa es la fría.

¿Cuál es el origen del carajillo?

El origen del carajillo es incierto, pero hay varias teorías que lo relacionan con la historia colonial española en Cuba. Una de ellas dice que los soldados españoles en la isla mezclaban café con ron para darse coraje o corajillo, de ahí su nombre.

Otra dice que los trabajadores de Barcelona que no tenían tiempo de disfrutar sus bebidas por las mañanas mezclaban su copa de licor con su taza de café y decían “ara guillo” o “que ara quillo”, que significa “ahora me voy” o “que ya me voy” en catalán. Sea cual sea su origen, el carajillo es una bebida muy popular en España y varios países latinoamericanos, donde se le conoce con diferentes nombres y se prepara con diferentes licores.

Por ejemplo, en México se suele usar Licor 43, mezcal o un licor de café. En Venezuela se le llama café envenena’o y se hace con ron, brandy, miche andino o cocuy. En Costa Rica se le llama carajillo al niño, no a la bebida

¿Cuál es el kit perfecto para hacer carajillo fácil y rápido?

Si tú quieres prepararte tu propio carajillo igual que en los restaurantes y sentirte como todo un profesional de las bebidas, entonces tienen que tener un kid para hacer carajillos.

Lo que debe incluir tu kid son los siguientes elementos:

1 Shaker

1 licor del 43

2 vasos old fashion

1 jigger de acero

1 saco de café

Con estas herramientas puedes formar un buen kid para carajillo y prepararlos como todo un experto y de manera súper fácil y rápida.

Kit carajillo Especial

¿Cómo preparar un carajillo frío?

Para el carajillo frío, necesitas los siguientes ingredientes:

50 mililitros de Licor 43

1 café expreso caliente

Cubitos de hielo

Un vaso de old fashion

Procedimiento:

Llena el vaso hasta la mitad con cubitos de hielo y vierte el Licor 43.

Sirve el vaso junto al café expreso caliente y, antes de beberlo, viértelo sobre el licor y remueve.

Para un carajillo shakeado lo que tienes que hacer es poner todos los ingredientes en el shaker y mezclar muy bien, después servir en un vaso inmediatamente.

La cantidad de licor que añades al carajillo también es crucial para equilibrar los sabores.

Para el carajillo caliente, necesitas los siguientes ingredientes:

50 mililitros de Licor 43

1 café expreso caliente

1 vaso old fashion

1 rajita de canela

Azúcar (es opcional)

3 granos de café

La corteza de un limón

Instrucciones: