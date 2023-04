La sopa de lima le ganó al pozole en el ranking de las 100 mejores sopas del mundo

Si no has probado la sopa de lima, ¡te estás perdiendo de una verdadera delicia de origen yucateco! Y para muestra, tan solo basta conocer el resultado del famoso ranking de TasteAtlas, en el cual, esta sopa le ganó al rey de los caldos mexicanos: el pozole.

Sopa de lima: la reina de las sopas mexicanas

Como debes saber muy bien, TasteAtlas es una enciclopedia de sabores que cataloga los mejores platillos tradicionales a nivel mundial, incluyendo ingredientes locales y también restaurantes.

En esta ocasión, calificó las 100 mejores sopas, y en esta categoría entraron 4 sopas de origen mexicano:

Sopa de lima, en el lugar 5

Pozole, en el 15

Sopa tarasca, en el 31

Y la sopa de tortilla, en el 41.

La gran sorpresa fue que en esta ocasión, el pozole quedara por debajo de la sopa de lima, pues sabemos que este es uno de los platillos más populares y queridos de México. ¡Y con toda la razón! Nadie se resiste a un buen plato lleno de maíz cacahuacintle con el delicioso sabor de los chiles, y acompañado de unas ricas tostadas con crema y salsa.

¿Qué sopas fueron las ganadoras?

El primer lugar lo ganó el tradicional ramen de Japón; el segundo para la zureck, de polonia; le sigue el Mercibeck corbasi de Turquía y el cuarto lugar es para la Tom Kha gai de Tailandia.

Si no has probado todavía la sopa de lima, te compartimos la receta, para que no dudes en prepararla en casa y descubras por qué es una de las consentidas a nivel mundial.

