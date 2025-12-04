Suscríbete
Tips de Cocina

¿El pan se guarda en el refrigerador?

¿Refrigerar, congelar o dejarlo fuera? Aquí te contamos cuál es realmente la mejor forma de conservar tu pan y por qué.

Diciembre 04, 2025 • 
Eloísa Carmona
el pan se guarda en el refrigerador.jpg

Guardar el pan puede parecer algo ordinario, pero la forma en la que lo guardas influye directamente en su textura, sabor y duración. Aunque muchas personas optan por meterlo al refrigerador para “mantenerlo fresco”, esta no siempre es la mejor opción. Aquí te explicamos por qué y cómo almacenar diferentes tipos de pan para que duren más tiempo sin perder calidad.

¿Dónde es mejor guardar el pan?

El mejor lugar para guardar el pan del día a día (pan blanco, bolillos, baguette, telera, pan dulce o artesanales) es en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente.

La clave es mantenerlo protegido del aire para evitar que se endurezca, pero sin encerrarlo por completo si tiene mucha humedad, porque podría desarrollar moho. Las opciones ideales son:

  • Una bolsa de tela (especialmente para panes crujientes).
  • Una bolsa de papel (mantiene la corteza firme y evita condensación).
  • Una panera o contenedor ventilado.
  • Bolsa de plástico ligeramente abierta si vives en clima muy seco.

Así, el pan conserva mejor su textura y evita la rigidez prematura.

Aprende a hacer Pan de ajo con nuestra receta.

¿Qué pasa si guardas el pan en el refrigerador?

Aunque suena lógico refrigerarlo para que “no se eche a perder”, guardar el pan en el refri hace exactamente lo contrario a lo que esperas.

El frío acelera un proceso natural llamado retrogradación del almidón, lo que provoca que el pan:

  • Se ponga duro mucho más rápido.
  • Pierda esponjosidad.
  • Se reseque y quede con una textura arenosa.

Es decir: el refrigerador no mantiene el pan fresco, lo envejece más rápido.

Por eso, si quieres consumirlo en los siguientes 2–3 días, lo mejor es mantenerlo a temperatura ambiente.

¿Qué es mejor: refrigerar o congelar el pan?

Entre ambas opciones, congelar siempre será mejor que refrigerar, porque la congelación detiene —o al menos ralentiza muchísimo— los procesos que endurecen el pan.

Al congelarlo correctamente:

  • Mantiene su textura y humedad.
  • No se pone duro.
  • Puede durar semanas sin deteriorarse.
  • Se puede descongelar fácilmente con calor y queda casi como recién horneado.

La forma ideal:

  • Corta rebanadas (si aplica).
  • Envuelve bien en una bolsa o papel para congelar, sacando la mayor cantidad de aire posible.
  • Congélalo hasta por 2–3 meses.

Cuando quieras usarlo, tuéstalo directo desde congelado o déjalo unos minutos a temperatura ambiente.

¿Y si es pan de masa madre? Definitivamente te conviene mucho más congelarlo. El pan de masa madre no solo aguanta mejor el almacenamiento, sino que al congelarlo mantiene sus características casi intactas.

¿Qué es la masa madre y cómo puedo prepararla?

¿Por qué?

  • Tiene mayor acidez natural, lo que evita el crecimiento rápido de moho.
  • Su fermentación prolongada hace que su miga conserve mejor la humedad.
  • Al tostarse después de congelado, recupera su corteza crujiente y su aroma.

Muchas panaderías artesanales incluso recomiendan congelarlo el mismo día que lo compras para mantener su punto perfecto.

Así que recuerda: congelarlo es mejor que refrigerarlo, con esto lograrás conservar tu pan fresco por mucho más tiempo y evitarás desperdicios.

pan fresco pan de masa madre consejos para refrigerar alimentos alimentos que van en el refrigerador
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

bacalao y vino.jpg
Tips de Cocina
Maridaje ideal: Estos son los vinos que mejor acompañan un bacalao a la vizcaína
Diciembre 02, 2025
 · 
Eloísa Carmona
cogelar alimentos crudos o cocidos.jpg
Tips de Cocina
Diferencias entre congelar carne cruda y cocida: recomendaciones y mejores prácticas
Diciembre 01, 2025
 · 
Eloísa Carmona
como eliminar el mal olor del desague con canela.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar el mal olor del desagüe con canela
Noviembre 28, 2025
 · 
Eloísa Carmona
arroz con romero para que sirve.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar la humedad con arroz y romero
Noviembre 27, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas de pavo con toque mexicano.jpg
Tips de Cocina
Pavo con toque mexicano: las mejores recetas
Noviembre 25, 2025
 · 
Eloísa Carmona
canela en alcohol para ahuyentar moscos.jpg
Tips de Cocina
Canela con alcohol para espantar moscos: un repelente casero inesperado
Noviembre 24, 2025
 · 
Eloísa Carmona
truco para mantener firmes las manzanas.jpg
Tips de Cocina
El truco para que tus manzanas duren hasta 20 días frescas y crujientes
Noviembre 11, 2025
 · 
Eloísa Carmona
/tips-de-cocina/que-pasa-cuando-limpias-tu-inodoro-con-bicarbonato-de-sodio-y-sal
Tips de Cocina
Qué pasa cuando limpias tu inodoro con bicarbonato de sodio y sal
Septiembre 29, 2025
Panqué de naranja con Nutella
Recetarios
Postres con Nutella para endulzar tu Navidad
La temporada navideña es el momento perfecto para consentir a tu familia con sabores cálidos, dulces y llenos de cariño. Y si hay un ingrediente que puede transformar cualquier postre en un verdadero festín navideño, es Nutella.
Diciembre 04, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
recetas-para-invierno.jpg
Recetarios
Todas las recetas que necesitas probar este invierno
Este invierno, deja que tu cocina sea el refugio perfecto del frío.
Diciembre 03, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas en el súper 2 y 3 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 2 y 3 de diciembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Diciembre 02, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
tacos la dua costos.jpg
Tendencias
Tacos Dua Lipa en CDMX: dónde, cuándo y costos
El menú especial de Dua Lipa estará disponible la primera semana de diciembre
Noviembre 27, 2025
 · 
Eloísa Carmona
donde comprar flor de nochebuena baratas en CDMX.jpg
Tendencias
Costos de la Flor de Nochebuena en 2025 y dónde conseguirlas a buen precio
Desde los precios del supermercado, hasta los de la Central de Abastos o del mercado de Xochimilco.
Noviembre 26, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes_y_miercoles_de_ofertas25_y26nov25.jpg
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 25 y 26 de noviembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Noviembre 25, 2025
 · 
EloÍsa Duecker