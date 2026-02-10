Suscríbete
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 10 y 11 de febrero de 2026

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Febrero 10, 2026 • 
EloÍsa Duecker
Ofertas martes y miércoles en supermercados 10 y 11 de febrero 2026

Ofertas martes y miércoles en supermercados 10 y 11 de febrero 2026

jose carlos cerdeno martinez/Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

papas con chorizo

También lee: Cómo hacer papas con chorizo fácil

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Chayote sin Espinas: De $29.90 a $24.50 el kilo
  • Papa Blanca: De $34.90 a $28.00 el kilo
  • Manzana Roja: De $44.00 a $34.90 el kilo
  • Pepino: De $26.50 a $19.90 el kilo
  • Naranja: De $19.80 a $16.90 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Comida china: carne de res con brócoli

Comida china: carne de res con brócoli

IA

También lee: Cómo hacer res con brócoli de comida China en 30 min

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Brócoli: De $51.50 a $39.80 el kilo
  • Plátano: De $29.50 a $18.80 el kilo
  • Jitomate Huaje Saladet: De $26.50 a $17.90 el kilo
  • Nopal Entero: De $40.90 a $39.90 el kilo
  • Cebolla Blanca: De $24.90 a $23.90 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

fresas-pastel.jpg

Pastel de fresas naturales para toda ocasión

Unsplash

También lee: Recetas de postres con fresas

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Naranja: De $49.90 a $16.90 el kilo
  • Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo
  • Papa de Cambray: De $54.00 a $49.90 el kilo
  • Manzana Gala: De $49.90 a $39.90 el kilo
  • Fresas: De $59.00 a $49.90 los 454 g

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

cupcakes strudel de manzana

También lee: La receta fácil para hacer cupcakes de strudel de manzana

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Uva Red Globo: De $94.00 a $48.00 el kilo
  • Manzana Granny Smith: De $57.00 a $38.50 el kilo
  • Pera de Anjou: De $45.00 a $35.00 el kilo
  • Limón Agrio: De $40.00 a $35.00 el kilo
  • Pepino: De $24.00 a $20.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 10 y mañana miércoles 11 de febrero del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

Recetas para San Valentín

La mejor selección de recetas para celebrar San Valentín

pastel-para-san-valentin.jpg
Love cake
¡Celebremos el amor en grande, preparando este pastel para el Día del amor y la amistad, el Love Cake! Sigue el paso a paso.
Febrero 13, 2023
 · 
Josselin Melara
Brownies receta en forma de corazón
Brownies: receta en forma de corazón
Febrero 10, 2020
 · 
Josselin Melara
Pizza de amor
Pizza de amor
Junio 22, 2015
 · 
Josselin Melara
pizza corazón
Pizza de corazón
Nos lucimos en San Valentín con una riquísima pizza de corazón, el detalle perfecto para demostrar todo tu amor esta noche romántica.
Febrero 14, 2025
 · 
Josselin Melara
Corazones de chocolate
Corazones de chocolate rellenos para San Valentín paso a paso
Febrero 10, 2022
 · 
Josselin Melara
como-hacer-trufas-de-chocolate.jpg
Cómo hacer trufas de chocolate para el 14 de febrero
Regala amor con tus creaciones
Febrero 10, 2021
 · 
Josselin Melara
ensalada de betabel
Ensalada de betabel y jícama con forma de corazón
Febrero 10, 2020
 · 
Josselin Melara
donas rellenas
Donas rellenas de crema de avellana
Junio 03, 2022
 · 
Josselin Melara
galletas de corazón bicolores
Galletas de corazón bicolores
Febrero 10, 2020
 · 
Josselin Melara
empanaditas con mermelada de fresa
Mini empanadas con mermelada de fresa para San Valentín
Febrero 09, 2021
 · 
Josselin Melara
Galletas de beso
Galletas de beso para regalar en San Valentín
Febrero 09, 2021
 · 
Josselin Melara
flan-de-cajeta
Receta de flan de cajeta para compartir con tu persona favorita
Este delicioso flan de cajeta sorprenderá y conquistará todos los corazones, atrévete a prepararlo.
Febrero 13, 2025
 · 
Josselin Melara
Pay de queso con frambuesa
Pay de queso casero con frambuesas
Junio 26, 2018
 · 
Cocina Fácil
Galleta de mousse de lichi
Galleta de mousse de lichi
Mayo 07, 2019
 · 
Josselin Melara
pastel-de-chocolate-y-frambuesas-receta-facil.jpeg
Pastel de chocolate y frambuesa: una dulce delicia que enamorará a tus sentidos
Aprende a hacer un pastel de chocolate y frambuesa, un postre que enamorará a todos con su sabor y apariencia. ¡Es perfecto para conquistar a quien quieras!
Septiembre 03, 2023
 · 
Cocina Fácil
Pastel de bombones
Pastel de bombones, ¡aprende nuestra receta!
Noviembre 24, 2016
 · 
Josselin Melara
Bebida afrodisíaca de chocolate con canela
Bebida afrodisiaca de chocolate con canela, ¡ponla a prueba!
Febrero 14, 2022
 · 
Josselin Melara
Donas decoradas sabor canela
Donas decoradas sabor canela
Junio 05, 2019
 · 
Josselin Melara
Barras de chocolate
Barras de chocolate para el Día del amor y la amistad
Febrero 11, 2021
 · 
Josselin Melara
Volcán de chocolate
Prepara un delicioso volcán de chocolate: el postre ideal para San Valentín
Febrero 11, 2022
 · 
Josselin Melara

