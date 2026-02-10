Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 10 y 11 de febrero de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Chayote sin Espinas: De $29.90 a $24.50 el kilo

Papa Blanca: De $34.90 a $28.00 el kilo

Manzana Roja: De $44.00 a $34.90 el kilo

Pepino: De $26.50 a $19.90 el kilo

Naranja: De $19.80 a $16.90 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Comida china: carne de res con brócoli IA

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Brócoli: De $51.50 a $39.80 el kilo

Plátano: De $29.50 a $18.80 el kilo

Jitomate Huaje Saladet: De $26.50 a $17.90 el kilo

Nopal Entero: De $40.90 a $39.90 el kilo

Cebolla Blanca: De $24.90 a $23.90 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Pastel de fresas naturales para toda ocasión Unsplash

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Naranja: De $49.90 a $16.90 el kilo

Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo

Papa de Cambray: De $54.00 a $49.90 el kilo

Manzana Gala: De $49.90 a $39.90 el kilo

Fresas: De $59.00 a $49.90 los 454 g

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

Uva Red Globo: De $94.00 a $48.00 el kilo

Manzana Granny Smith: De $57.00 a $38.50 el kilo

Pera de Anjou: De $45.00 a $35.00 el kilo

Limón Agrio: De $40.00 a $35.00 el kilo

Pepino: De $24.00 a $20.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 10 y mañana miércoles 11 de febrero del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.