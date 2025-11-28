Suscríbete
Cómo eliminar la humedad con arroz y romero

El remedio casero para los cajones, clósets y zapateras con humedad.

Noviembre 27, 2025 • 
Eloísa Carmona
La humedad en casa es un problema común que puede provocar malos olores, manchas en paredes y muebles, e incluso favorecer la aparición de moho. Aunque existen productos comerciales para combatirla, también hay soluciones naturales, económicas y fáciles de aplicar. Una de las más efectivas combina dos ingredientes cotidianos: arroz y romero.

Este método funciona como un deshumidificador casero que ayuda a absorber el exceso de humedad mientras aporta un aroma fresco y limpio a los espacios.

Por qué el arroz ayuda a eliminar la humedad

El arroz es uno de los absorbentes naturales más utilizados en el hogar. Su estructura porosa le permite retener el agua del ambiente de forma gradual, reduciendo la sensación de humedad en habitaciones cerradas o zonas donde no circula suficiente aire.

Es ideal para:

  • Cajones
  • Closets
  • Zapateras
  • Autos
  • Baños pequeños
  • Áreas donde se perciba olor a humedad

Además, no requiere calor, electricidad ni mantenimiento complejo.

El papel del romero

El romero aporta dos beneficios clave:

  1. Aroma fresco: su fragancia herbal neutraliza olores fuertes y ayuda a mantener los espacios con un olor más limpio.
  2. Propiedades antimicrobianas: aunque su efecto es suave, el romero puede ayudar a inhibir ligeramente el crecimiento de microorganismos responsables del olor a humedad.

Al combinarlo con arroz, se obtiene un deshumidificador natural que no solo absorbe humedad, sino que también aromatiza el ambiente y reduce malos olores.

Cómo preparar un deshumidificador casero de arroz y romero

Necesitarás:

  • 1 taza de arroz crudo
  • 2 a 3 ramas de romero fresco o seco
  • Una bolsita de tela, frasco pequeño perforado o saquito de algodón

Preparación:

  1. Coloca el arroz dentro del recipiente o saquito.
  2. Agrega las ramas de romero y mezcla ligeramente.
  3. Cierra el recipiente o anuda la bolsita.
  4. Colócalo en el área donde desees absorber humedad.

El arroz comenzará a captar líquido del ambiente, mientras que el romero liberará su aroma, y el deshumidificador puede durar entre 2 y 4 semanas, dependiendo del nivel de humedad. Si notas que el arroz está húmedo o apelmazado, es momento de reemplazarlo.

Esta mezcla funciona mejor en cajones con ropa, clósets donde entra poca ventilación, cajas de zapatos o zapateras, interior del auto, cuartos pequeños con humedad leve, o maletas guardadas por mucho tiempo. Para humedades severas o filtraciones, este método puede complementar, pero no sustituir la reparación estructural o ventilación adecuada.

Usar arroz y romero para combatir la humedad es una solución sencilla, natural y sorprendentemente eficaz. No solo ayuda a reducir olores y prevenir la formación de moho superficial, sino que también aromatiza el espacio con un toque herbal y fresco. Además, es un método económico, fácil de preparar y completamente libre de químicos o aerosoles. Un pequeño remedio casero que puede marcar una gran diferencia en la comodidad y el ambiente de tu hogar.

