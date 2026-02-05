Recetas verdes para un desayuno balanceado

Al cuidado de la nutrición de la familia

Nutri presentó su nueva imagen, una renovación que refuerza su compromiso de siempre: cuidar la alimentación diaria de las familias. Con una propuesta fresca y actual, la marca mantiene la calidad que la ha acompañado por generaciones, recordando la importancia de elegir alimentos que aporten bienestar y nutrición en cada etapa de la vida.

Nutri Presenta toda su nueva imagen y productos. Cortesía PR Nutri

La leche Nutri es una fuente importante de calcio, proteínas y vitaminas, nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de los niños. Su consumo diario contribuye a fortalecer las defensas y apoyar un adecuado desarrollo físico, convirtiéndose en un aliado clave para una alimentación equilibrada desde los primeros años.

Con esta renovación, Nutri reafirma su presencia en la mesa de los hogares mexicanos, ofreciendo una opción práctica y confiable para acompañar desayunos completos, loncheras nutritivas y recetas de todos los días. Así, la marca continúa apoyando una nutrición balanceada para los más pequeños, facilitando que las familias cuiden su salud sin complicaciones y con el sabor de siempre.

Nutri compartió dos recetas deliciosas para tu desayuno

Hot Cakes con Nutri y espinaca Cortesía PR Nutri

Hot Cakes verdes con espinacas y Nutri

Porciones: 8

Tiempo: 20 min

Ingredientes:



2 huevos

2 plátanos maduros

1 taza de avena en hojuelas

2 tazas de espinaca

1 1/2 taza de leche Nutri

1 cdita de polvo para hornear

Canela en polvo al gusto

Aceite en aerosol

Procedimiento:



Licúa el huevo, plátano, avena, la espinaca, la leche Nutri, el polvo para hornear y una pizca de canela. Deja reposar 5 minutos. Calienta un sartén antiadherente a fuego medio. Puedes colocar un poco de aceite en aerosol para que no se pegue. Vierte pequeñas porciones de la mezcla para formar los hot cakes. Cocina por 2 o 3 minutos hasta que aparezcan burbujas en la superficie, voltea y cocina 1 o 2 minutos más. Retira del sartén y sirve, puedes acompañar con fruta y miel de agave.

Smoothie verde con espinaca y Nutri Cortesía PR Nutri

Smoothie verde con espinacas y Nutri

Porciones: 4

Tiempo: 10 minutos

Ingredientes:



6 tazas de espinacas lavadas y desinfectadas

2 tazas de leche Nutri

1 taza de yogurt natural endulzado Nutri

6 nueces garapiñadas

Procedimiento:



Coloca todos los ingredientes en la licuadora. Licúa hasta obtener una mezcla homogenea, cremosa y sin grumos. Sirve de inmediato y adorna con unas hojas de espinaca.

Balancea bien tus comidas e incluye lácteos

Una alimentación balanceada es fundamental para el bienestar de toda la familia, y los productos lácteos juegan un papel clave dentro de ella. Gracias a su aporte de calcio, proteínas y vitaminas, contribuyen al fortalecimiento de huesos y dientes, además de apoyar el desarrollo físico y el buen funcionamiento del organismo en niños y adultos.

Incorporar leche y otros lácteos en la alimentación diaria ayuda a cubrir necesidades nutricionales esenciales, favoreciendo hábitos saludables desde casa. Ya sea en el desayuno, la comida o la cena, estos alimentos se convierten en aliados prácticos para mantener una dieta equilibrada que acompañe el crecimiento, la energía y la salud de cada integrante de la familia.