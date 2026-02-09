Estos son los tacos mexicanos que aparecieron con Bad Bunny en el Super Bowl

¡Qué locura hasta dónde te puede llevar un taco! Esa es la opinión de Víctor Villa, creador y dueño de Villa’s Tacos, uno de los negocios que hicieron referencias a la identidad latina durante el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, en el Super Bowl.

En su presentación de 2026, Bad Bunny incluyó a los pequeños negocios, como uno de coco frío, otro de uñas, uno más de piraguas (los raspados en Puerto Rico) y entre ellos, un puesto de tacos mexicanos del cual el cantante es fanático, y esto captó la atención del público.

Durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Víctor Villa aparece con su carrito de tacos, mientras Bad Bunny le regala una piragua.

El sabor mexicano en el escenario más visto

Villa’s Tacos es una taquería con sede en Los Ángeles fundada por el cocinero de raíces michoacanas Víctor Villa. De acuerdo con un post hecho en las redes sociales de la taquería, “Vendimos nuestro primer taco en el patio delantero de la casa de mi abuela en Highland Park hace más de 8 años y siento que cada taco en el camino me trajo aquí”.

Fue su abuela y su comida quien inspiró a Víctor Villa a cocinar, y desde entonces, se ha dedicado a crear un espacio donde la gente pueda reunirse para disfrutar de una comida deliciosa y buena compañía.

Con el tiempo, se consolidó como una de las taquerías más reconocidas de Los Ángeles. Sus tacos destacan por el uso de tortillas de maíz azul recién prensadas, carnes asadas y preparaciones que retoman técnicas tradicionales mexicanas, rasgos que le han valido reconocimiento gastronómico y presencia en listas de restaurantes destacados.

La inclusión del puesto en el show fue interpretada como un homenaje a la comunidad latina y migrante, así como al impacto cultural de los pequeños negocios en Estados Unidos. “No habría podido vender ese primer taco si mis padres no hubieran tomado la difícil decisión de dejar su tierra natal en busca de una vida mejor y emigrar a Estados Unidos. Este es un homenaje a todos los inmigrantes que nos abrieron el camino para hacer posible este momento”, menciona Villa en su agradecimiento.

En la actualidad, Villa’s Tacos cuenta con varias sucursales en Los Ángeles, California, su menú ha sido reseñado con excelentes críticas en medios como LA Times y la Guía Michelin, además de que ha ganado estrellas Michelin durante tres años consecutivos, en 2023, 2024 y 2025.

