Cómo eliminar el mal olor del desagüe con canela

El mal olor que sale del desagüe de la cocina o el baño es más común de lo que parece. Restos de comida, grasa acumulada, humedad y bacterias pueden provocar ese aroma desagradable que a veces invade toda la casa. Aunque solemos pensar en productos químicos para solucionarlo, existe un truco casero, económico y sorprendentemente eficaz: la canela.

Este ingrediente, famoso por su aroma cálido y su uso en la cocina, también tiene propiedades antibacterianas y aromáticas que ayudan a neutralizar olores y refrescar el ambiente. Aquí te cuento cómo usarla para despedirte del mal olor del desagüe.

¿Por qué funciona la canela?

La canela contiene compuestos como el cinamaldehído, que tiene propiedades antimicrobianas y desodorizantes. Estos componentes ayudan a:



Neutralizar malos olores, no solo a cubrirlos.

Reducir la presencia de bacterias que generan el mal aroma.

Aportar un olor cálido y agradable que permanece varias horas.

Cómo usar la canela para eliminar el mal olor del desagüe

1. Canela en polvo + agua caliente

Esta es la forma más rápida y sencilla: hierve un litro de agua y añade dos cucharadas de canela en polvo. Mezcla bien y vierte lentamente por el desagüe. El agua caliente ayuda a arrastrar residuos y la canela deja un aroma fresco. Repite una o dos veces por semana si el mal olor es frecuente.

2. Infusión de canela en rama

Si quieres un efecto más duradero, hierve unas 3 o 4 ramas de canela en un litro de agua durante 10 minutos. Deja que el aroma se intensifique y, aún caliente, viértelo en el desagüe. Esto ayuda a desinfectar y aromatizar profundamente las tuberías.

3. Canela + bicarbonato + vinagre

Esta combinación potencia el efecto limpiador. Añade dos cucharadas de bicarbonato directamente al desagüe; luego agrega una taza de vinagre blanco y deja que la mezcla burbujee durante 10 minutos. Por último, calienta medio litro de agua con una cucharada de canela en polvo y viértela después. Este método ayuda a romper grasa acumulada, eliminar bacterias y dejar un aroma limpio.

Consejos extra para evitar que el mal olor regrese

Evita lanzar grasa o aceite por el fregadero: se solidifica y causa mal olor.

Una vez por semana vierte agua hirviendo para mantener las tuberías limpias.

Revisa trampas o sifones, pues si están secos pueden generar olores desagradables.

Usar rejillas o filtros evita que restos grandes se acumulen.

La canela no solo perfuma postres y bebidas: también es un aliado poderoso para eliminar el mal olor del desagüe. Ya sea en polvo, en infusión o combinada con ingredientes de limpieza natural, te ayudará a mantener un hogar más fresco y agradable sin recurrir a químicos agresivos.

