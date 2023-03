Por qué se estiran las suculentas y que puedes hacer para que no pierdan su forma

¿Te has preguntado por qué se estiran las suculentas? Hoy te decimos qué ocurre y qué puedes hacer para que conserven su hermosa forma.

Lo sabemos: ¡te encantan todo tipo de suculentas! Estas plantitas tan vistosas son las favoritas para cuidar esta temporada y, aunque requieren diversos cuidados, estos no son muy complicados. Pero, ¿te has preguntado por qué se estiran las suculentas y qué puedes hacer para que esto no ocurra? Hoy te decimos qué hacer para que conserven su hermosa forma y tengas un jardín maravilloso.

¿Por qué se estiran las suculentas?

Por qué se estiran las suculentas (Foto: Getty Images)

En primer lugar, si una de tus suculentas ya se estiró, es muy probable que sea porque está creciendo muy rápido y, aunque parezca una buena señal, la verdad es que no es así: cuando una suculenta crece de esta forma, te está dando a entender que está pidiendo auxilio, al sufrir un proceso de etiolación. Según un estudio publicado por la Universidad de Agronomía de Chile, es un fenómeno que ocurre en las plantas cuando crecen en espacios que carecen de luz solar. Todas las plantas aún siendo de interior, necesitan de la luz solar para realizar la fotosíntesis y así producir clorofila suficiente para mantener su color, entre otras funciones que las mantienen saludables. Cuando las suculentas carecen de luz, se ven forzadas a crecer rápidamente para buscar una fuente de iluminación.

¿MI SUCULENTA NECESITA AYUDA?

Suculentas (Foto: Getty Images)

Cuando una suculenta sufre etiolación, presenta los siguientes signos:



Las hojas se ven más pálidas

El tallo es alargado y débil

Hay un gran espacio entre las hojas de la planta

Su tallo se inclina más hacia un lado



¿Qué hacer?

Te decimos qué hacer para que tus suculentas crezcan saludablemente. (Foto: Getty Images)

Si alguna de tus suculentas presenta estas señales, sigue estas instrucciones:

En primer lugar, ¡no la lleves directo al sol! Ya que se encuentra débil y podría quemarse. Primero, retira todas las hojas que se encuentren con mucho espacio (se ven poco saludables, delgadas o marchitas). Ya que tengas el tallo libre, corta con un cuchillo desinfectado y afilado la parte superior de la suculenta. Hazlo con un sólo movimiento para tener un corte limpio. Deja cicatrizar el corte durante 5 días en un espacio fresco y sin sol directo para poder trasplantar. Luego, coloca las hojitas que retiraste en una charola con sustrato especial para suculentas y rocía con un atomizador. Espera a que broten raíces y riega cada tercer día evitando encharcar la tierra. Pasado el tiempo, trasplanta tu suculenta a un sustrato nuevo Finalmente, coloca en un lugar donde reciba más luz y observa su crecimiento para ver si este lugar le agrada.

