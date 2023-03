Agua de Obispo: la bebida de Cuaresma que tienes que preparar

Cuaresma también tiene sus bebidas tradicionales, y una de ellas es esta agua de Obispo, deliciosa y muy refrescante. Aprende a prepararla.

Además de riquísimos platillos tradicionales, Cuaresma también tiene sus bebidas deliciosas, y una de ellas es esta agua de Obispo, que hoy te queremos enseñar a preparar. ¡Toma nota y disfrútala en tus tardes para refrescarte!

Receta de agua de Obispo

INGREDIENTES

3 piezas de betabel hervidos y cortados

150 ml de jugo de naranja

200 g de lechuga orejona cortada en julianas

10 fresas cortadas

1 plátano rebanado en piezas

10 gajos de naranja

1 manzana golden

50 g de cacahuates partidos por la mitad

Hielo

Azúcar al gusto

INSTRUCCIONES

En primer lugar, licua o procesa el betabel hasta hacerlo líquido. Luego añade el jugo de naranja y refrigera por un par de horas. Coloca el jugo en una jarra y luego agrega la fruta y mezcla. Agrega hielo al gusto, el azúcar y, finalmente, sirve en vasos de cristal.

Conoce la historia de esta bebida

El betabel es el ingrediente principal del agua de Obispo. (Foto: Getty Images)

El agua de Obispo es típica del Estado de Veracruz y también oriunda de diversas regiones del Bajío mexicano. Esta la preparaban los monjes de la época colonial con vegetales que encontraban en los huertos que ellos mismos cuidaban. Aunque suele disfrutarse todo el año, es típica de la época de Cuaresma y especialmente se consume en Semana Santa. Finalmente, es una excelente bebida para hidratarse en esta temporada de calor, y gracias a su contenido es rica en calcio, Omega 3 y vitaminas.

