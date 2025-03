Caldo michi: un delicioso platillo jalisciense

Un platillo típico de Jalisco que puedes preparar en casa con esta receta de Caldo Michi fácil para ti

Después de que pruebes este riquísimo caldo michi, vas a querer aprender a cocinar más delicias del Estado de Jalisco. Hoy te traemos la receta para que la prepares y te quede delicioso. ¡Vamos a cocinar!

¿Qué es el caldo michi?

Se trata de una sopa de pescado de agua dulce que se cuece en su jugo. Tradicionalmente, se prepara con bagre o tilapia, y se acompaña de verduras cocidas como papa, chayote, calabacitas, jitomate y también tomate verde. Suele sazonarse con la combinación de chile serrano y chipotle, sal y limón al gusto. Para una mejor consistencia, se fríen un poco las verduras antes de cocerlas en caldo. Este caldo es originario de Atotonilco, Jalisco, en particular de la ciénaga del lago de Chapala. Su nombre proviene del náhuatl michi, que significa "pescado". Ha habido confusión en torno a su origen respecto a esto, pues algunos piensan que se llama así por ser proveniente de Michoacán. Si viajas a Jalisco, seguramente lo encontrarás en fondas y restaurantes de Guadalajara, y también en locales de comida de la rivera del lago de Chapala. Y si no puedes viajar, ¡esta es la oportunidad perfecta para prepararlo! Anímate y comparte esta rica receta tradicional de México con tu familia y amigos, y disfruten de un nuevo sabor en esta temporada de fiestas patrias.