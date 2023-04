12 formas diferentes de preparar y probar cochinita pibil

La cochinita pibil es uno de los platillos más emblemáticos de México, y hay diferentes formas de disfrutarla. ¡Conoce las recetas!

Hoy toca el turno de que hablemos de uno de los platillos más deliciosos, típicos y famosos de la comida mexicana: cochinita pibil.

Si también eres amante de la comida yucateca, te invitamos a disfrutar de este video de tamales yucatecos, ¡con todo el sabor del sur de Méxic

Sin duda has de pensar que para saborear la mejor tienes que trasladarte hasta Yucatán, de donde es originaria esta receta pero, no es así. Actualmente puedes encontrar restaurantes o puestos ambulantes en cualquier parte de México donde puedes sentarte cómodamente y disfrutar de los panuchos, tacos o tortas de cochinita pibil.

Si la cochinita pibil no forma parte de tu top de comida favorita es porque seguro no has encontrado el lugar perfecto para degustarla. Sigue leyendo porque además de compartirte diferentes recetas de cómo preparar cochinita pibil, te diremos algunos datos importantes y curiosos de manjar. ¡Es hora de comenzar con el antojo.

Te puede interesar: Descubre las recetas de comida yucateca más deliciosas y aprende a prepararlas

Todo lo que debes saber sobre la cochinita pibil

Tacos de cochinita (Foto: Getty Images)





Este platillo es originario del estado de Yucatán. Sus ingredientes clave son carne de puerco y achiote. Surge en la época prehispánica 2 de noviembre Antes de la época colonial se usaba la carne de venado, pecarí, faisán o pavo de monte para preparar cochinita pibil. Con la llegada de los españoles se introduce el cerdo en la realización de varios platillos. Se dice que los pobladores de la antigua Yucatán fueron los primeros en probar esta carne, por ello es que es uno de sus ingredientes clave en su gastronomía. El método de cocción es lo que hace a este platillo único. El pib es un horno subterráneo utilizado por los mayas que contiene piedras o leña caliente en donde se introducen los alimentos envueltos de hojas de plátano. La palabra pib significa “horneado en” El horno pib puede alcanzar una temperatura de hasta 200 º C Esta técnica de cocción se usa en otros platillos mexicanos y no sólo para preparar cochinita. A través de este método de cocción, la carne de puerco suele quedar extremadamente suave para su fácil manejo. Para saborearlo aún, suele acompañarse con cebollas moradas encurtidas o salsa xnipec, la cual está hecha con naranja agria, cebolla, cilantro y chiles habaneros. Este platillo se sirve en panuchos, tacos, tortas.

Te interesa leer: 8 Recetas con nopales para hacer en casa

Platillos típicos de la gastronomía yucateca

Prueba todo el sabor de Yucatán con todas estas recetas típicas. (Foto: Getty Images)

Además de la cochinita pibil, la cocina yucateca es reconocida por otros menús realmente exquisitos. Conócelos y dinos si ya has probado alguno de ellos.

Pescado a la Tikin-xic. Este rico pescado se sirve en una charola de horno forrado con hojas de plátano súper frescas, ya listo para hacerte taquitos.

Queso relleno. Si estás de vacaciones en tierras yucatecas pide este queso relleno el cual es una bola de queso horneada y rellena de carne de res o puerco con especias.

Huevos motuleños.

Ceviche. Sí o sí debes comer esta receta y más si te encuentras en alguna playa de México. No es por nada pero los mejores mariscos siempre serán los de esta región.

Sopa de lima

Panucho. Hechos con tortilla frita, frijoles, cebolla, pollo o cochinita pibil, salsa de jitomate, lechuga y queso al gusto.

Papadzules

Disfruta del menú más saludable con las mejores recetas, deliciosas y muy nutritivas, sólo en Cocina Fácil, tu mejor opción para las fiestas patrias

Suscríbete a tus revistas favoritas en tususcripcion.com

RECETAS DE COCHINITA PIBIL