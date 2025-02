Los tradicionales tacos de canasta de frijoles se preparan así

¡Tal y como los probaste en la calle! Prepara estos deliciosos tacos de canasta de frijoles con chorizo y sorprende a todos con su sabor.

Los tacos de canasta de frijoles con chorizo son una delicia que podrías comer una y otra vez. Si ya te abrimos el apetito, no lo pienses más y aprende a prepararlos con nuestra receta.

¿Cómo formar los tacos?

Calienta aceite en una sartén y sofríe ligeramente las tortillas (dales una “pasadita”) y ponlas en un platón. Reparte los guisos entre las tortillas (una cucharada) y dóblalas para formar los tacos. Rápidamente ,acomódalos en la canasta para evitar que se enfríen, cúbrelos con papel de estraza, encima coloca un plástico y una jerga gruesa para que guarde el calor y “suden” los tacos.

¿Por qué el plástico de los tacos de canasta siempre es azul?

Todos los vendedores de tacos de canasta, sin importar el estado de la República Mexicana en el que los encuentres, tienen una cosa en común. Y no, nos nos referimos a que todos venden tacos, sino el curioso elemento en el que los transportan: una canasta de mimbre envuelta en plástico azul. Pero ¿por qué el plástico siempre es azul? ¿por qué no negro o amarillo? La respuesta es muy simple y, a la vez, un tanto original. Este plástico, cuya única función es mantener tibios los tacos, es uno de los más económicos y también uno de los más resistentes a las temperaturas. Además, es el azul –y en especial el azul cielo– es el único color del que no podrás encontrarte un taco. ¡Exacto! Un plástico negro no permitiría ver si hay una fuga de frijoles; uno de amarillo dejaría pasar por alto la caída de papa y uno rojo no mostraría si el chicharrón se está desbordando de la tortilla. ¿Qué tal te quedaron estos tacos de canasta de frijoles con chorizo?

