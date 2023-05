Aprende a hacer un delicioso pudín con tan sólo 2 bolillos y un poco de leche

¡Que no te falte el postre para hoy! Te enseñamos a hacer un riquísimo pudín facilisimo y con muy pocos ingredientes. ¡Toma nota!

Con esta deliciosa receta que te compartimos hoy, no tendrás pretexto para no compartir un riquísimo postre con tu familia. Descubre cómo preparar un rico pudín casero. Lo mejor es que necesitarás muy pocos ingredientes, entre ellos, un par de bolillos (no importa que estén ya duros). ¡Sigue el paso a paso!

¿Qué es el pudín?

El pudín, también conocido como budín, es un platillo de la cocina iglesia y estadounidense, que consiste en un postre hecho con migas de pan o bizcocho y otros ingredientes como leche, huevos y azúcar.

Este suele confundirse con el flan, ya que llevan ingredientes similares y procedimientos parecidos. La diferencia es que el pudín puede ser salado en ocasiones.

