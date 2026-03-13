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Salud y nutrición

7 quesos saludables que deberías incluir en tu dieta

Ni grasa vacía ni alimento prohibido: el queso real es un superalimento en potencia.

Marzo 13, 2026 • 
Eloísa Carmona
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El queso puede ser un gran aliado de tu salud si sabes elegir el adecuado. Descubre los 7 tipos que aportan proteína, calcio y probióticos a tu dieta.

Durante mucho tiempo, el queso ha sido injustamente catalogado como un placer culpable o un alimento que debe evitarse si se busca mantener el peso. Sin embargo, la ciencia de la nutrición moderna es clara: el queso sí puede ser parte de una dieta saludable. Como cualquier alimento denso en nutrientes, la clave reside en la calidad, el proceso de elaboración y, por supuesto, la moderación. Incorporar las variedades adecuadas no solo aporta sabor a tus platillos, sino que ofrece una serie de beneficios biológicos difíciles de ignorar.

Beneficios de incluir queso en tu alimentación

El queso es mucho más que grasa y sabor; es un concentrado de los mejores nutrientes de la leche. Entre sus principales bondades destacan:

  • Proteína de alta calidad. Contiene aminoácidos esenciales necesarios para la reparación muscular y la salud celular.
  • Salud ósea. Es una de las fuentes de calcio más biodisponibles, acompañada de fósforo, vital para mantener huesos y dientes fuertes.
  • Probióticos naturales. Las variedades fermentadas ayudan a mantener una microbiota intestinal equilibrada, fortaleciendo el sistema inmune.
  • Vitaminas esenciales. Aporta vitamina A, B12 y riboflavina, fundamentales para el metabolismo energético.

Los quesos más saludables para tu menú

Si buscas maximizar los beneficios sin excederte en calorías o sodio, estas son las mejores opciones que puedes encontrar en el supermercado:

1. Queso Cottage

Es el rey de las dietas deportivas. Es extremadamente bajo en calorías y muy alto en caseína, una proteína de absorción lenta que ayuda a mantener la saciedad por más tiempo. Es ideal para desayunos o meriendas con fruta.

2. Queso Feta

Típico de la dieta mediterránea, suele elaborarse con leche de oveja o cabra. Es más bajo en calorías que los quesos curados y contiene ácido linoleico conjugado (CLA), el cual se ha asociado con la reducción de grasa corporal en algunos estudios.

3. Mozzarella

Especialmente si es fresca. Contiene menos sodio y calorías que la mayoría de los quesos amarillos. Además, es una fuente natural de bacterias Lactobacillus casei y Lactobacillus fermentum, que actúan como probióticos beneficiosos para el intestino.

4. Ricotta

Se elabora a partir del suero de leche, lo que lo convierte en una excelente fuente de proteína de suero (whey). Esta proteína es particularmente eficaz para el crecimiento muscular y es mucho más ligera y fácil de digerir que otros lácteos.

5. Parmesano

Aunque es un queso curado, su ventaja es su potencia de sabor: necesitas muy poca cantidad para transformar un plato. Es naturalmente bajo en lactosa y extremadamente rico en calcio y fósforo. Una pequeña ralladura aporta una explosión de nutrientes.

6. Edam

Este queso de origen holandés es conocido por su equilibrio. Tiene un contenido graso moderado (alrededor del 28%) y es una excelente fuente de vitamina B12. Su textura firme lo hace perfecto para snacks saludables entre comidas.

7. Gouda

Al igual que el Edam, el Gouda es rico en calcio, pero destaca especialmente por ser una fuente de vitamina K2, una vitamina esencial para que el calcio se fije correctamente en los huesos y no se acumule en las arterias.

Al elegir tu queso, prioriza aquellos con listas de ingredientes cortas (leche, cuajo, fermentos y sal). Evita los “preparados tipo queso” que suelen contener aceites vegetales y almidones.

quesos proteína dieta saludable
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
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