Más que una hierba: estos son los increíbles beneficios del cilantro que no conocías

Consumir cilantro en nuestra dieta es muy beneficioso porque este tiene un sinnúmero de propiedades que lo deben hacer un elemento básico y fundamental en nuestra alimentación. Es importante saber de éstas para sacar el mayor provecho y sentirnos saludables con una alimentación más balanceada.

Sigue leyendo y descubre todos los beneficios que tiene esta hierba para tu salud.

Beneficios del cilantro para tu salud

Dentro de estas propiedades encontramos que:

En primer lugar, es antioxidante. Por su contenido en Vitamina A y E, flavonoides y otros compuestos químicos, es un gran aliado para combatir el daño celular.

Además, nos ayuda con la absorción de hierro porque tiene Vitamina C.

También tiene Vitamina B que es ideal para el sistema nervioso.

Por otro lado, para preservar la salud de los huesos, su contenido de calcio es perfecto.

Finalmente, sirve para mantener sanos los sistemas cardiovascular, nervioso y muscular, el magnesio y el potasio con el que cuenta son perfectos.

¿Qué ocurre si lo como germinado?

Por supuesto que consumir la planta de cilantro es ideal, pero al consumirlo en germinado potencia sus bondades, porque los germinados son alimentos vivos que al no estar procesados aún conservan sus enzimas y son ideales para desintoxicar nuestro cuerpo, son fáciles de digerir, el cuerpo los asimila de manera muy sencilla y saben delicioso.



El germinado de cilantro, contiene Linalool, un componente de los aceites esenciales que se extraen de él y que brinda propiedades antiespasmódicas, antihistamínicas además de prevenir problemas digestivos y respiratorios.



La forma de consumir este germinado es de manera cruda, porque así se aprovechan cien por ciento sus propiedades, se puede agregar al plato tal y como lo harías con el cilantro en forma adulta y eso le brindará un toque de frescura.



Pero, además el germinado de esta planta dura más que el cilantro en su forma adulta. Tiene una duración de 15 días; debes mantenerlo en refrigeración, en un recipiente con tapa y en una zona donde la salida del frio no esté de forma directa para no quemarlo. Como se come crudo, a altas temperaturas muere y pierde sus propiedades.

Integrar a nuestra ingesta alimentos como el germinado de cilantro, no solo representa un paso a una vida más saludable, sino un paso a aprovechar los nutrientes en su forma más primigenia, “un puñado de germinado nos brinda los suficientes nutrientes de una planta en su primera etapa de vida, son regeneradores de sangre, favorecen la microbiota intestinal y aumentan la energía vital” menciona Karla Galindo, nutrióloga de Germinados San Francisco.

