¿Cómo tomar café sin sentir ansiedad?

Para muchas personas, el café es un ritual diario indispensable: despierta, mejora la concentración y aporta energía. Sin embargo, también es común que, después de tomarlo, aparezcan síntomas como nerviosismo, palpitaciones, inquietud o ansiedad. La buena noticia es que existen formas de disfrutar el café sin estos efectos, y una de las más populares es combinarlo con L-teanina.

¿Por qué el café puede causar ansiedad?

La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. Aumenta el estado de alerta y la energía, pero en algunas personas también eleva el cortisol y la adrenalina, lo que puede traducirse en:

Sensación de nerviosismo

Aceleración del ritmo cardíaco

Dificultad para concentrarse

Ansiedad o “mente acelerada”

Estos efectos suelen intensificarse si se consume café en ayunas, en grandes cantidades o si se es sensible a la cafeína.

¿Qué es la L-teanina?

La L-teanina es un aminoácido que se encuentra de forma natural en el té verde. Es conocida por su capacidad para promover un estado de relajación mental sin causar somnolencia, ayudando a equilibrar la estimulación de la cafeína.

A nivel cerebral, la L-teanina favorece la producción de ondas alfa, asociadas con una atención tranquila y un enfoque más estable.

Lee también ¿Qué produce el café en el cuerpo?

Café + L-teanina: ¿por qué funciona esta combinación?

Cuando se combinan, la cafeína y la L-teanina pueden generar un efecto más balanceado:

La cafeína aporta energía y enfoque

La L-teanina reduce el nerviosismo y la ansiedad

Juntas pueden mejorar la concentración sin el “pico” brusco de estimulación

Por eso, muchas personas describen esta combinación como una energía más limpia, estable y sin sobresaltos.

¿Cómo tomar café con L-teanina?

1. A través de suplementos

La forma más común es tomar L-teanina en cápsulas o polvo junto con el café. Suele consumirse al mismo tiempo o unos minutos antes del café.

Muchas personas utilizan una proporción aproximada de 1:1 o 2:1 de L-teanina respecto a la cafeína, aunque esto puede variar según la tolerancia individual.

Importante: siempre es recomendable comenzar con dosis bajas y observar cómo responde tu cuerpo.

2. Optar por té en lugar de café (o combinar ambos)

El té verde o matcha contienen cafeína de forma natural junto con L-teanina, lo que explica por qué suelen generar un estado de alerta más calmado que el café solo.

Consejos extra para evitar la ansiedad al tomar café

Además de la L-teanina, estos hábitos pueden marcar la diferencia:

Evita tomar café en ayunas, acompáñalo con alimentos.

Reduce la cantidad, a veces menos es suficiente.

Elige café de menor concentración o mezclas más suaves.

Evita consumirlo muy tarde, ya que puede afectar el sueño y aumentar la ansiedad.

Hidrátate bien, la deshidratación puede intensificar los efectos de la cafeína.

¿Tomar agua y café ayuda a perder peso?

¿Es seguro consumir L-teanina?

La L-teanina suele considerarse bien tolerada por la mayoría de las personas. Aun así, si estás embarazada, tomas medicamentos o tienes alguna condición médica, lo ideal es consultar con un profesional de la salud antes de incorporar suplementos de forma regular.

Sí es posible disfrutar del café sin sentir ansiedad. La combinación de cafeína con L-teanina puede ayudar a lograr un estado de energía más estable, con mayor enfoque y menos nerviosismo. Escuchar a tu cuerpo, ajustar las cantidades y acompañar el café con buenos hábitos puede transformar por completo tu experiencia diaria con esta bebida.

