Suscríbete
Salud y nutrición

Ajo y su papel en la producción de insulina: descubre sus propiedades

Descubre cómo incluirlo en tu dieta y aprovechar sus propiedades para la salud metabólica.

Enero 26, 2026 • 
Eloísa Carmona
ajo produce insulina.jpg

El ajo es uno de los ingredientes más antiguos y valorados de la cocina tradicional, pero su importancia va mucho más allá del sabor. Desde hace siglos se le han atribuido propiedades medicinales, y hoy la ciencia respalda muchos de sus beneficios, especialmente en la salud metabólica. Uno de los más interesantes es su relación con la producción y regulación de la insulina, una hormona clave para el control de la glucosa en sangre.

Lee también Cómo pelar ajos fácilmente

¿Qué es la insulina y por qué es tan importante?

La insulina es una hormona producida por el páncreas que permite que la glucosa entre a las células para ser utilizada como fuente de energía. Cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza correctamente, los niveles de azúcar en sangre se elevan, lo que puede derivar en resistencia a la insulina o diabetes tipo 2.

Mantener una producción adecuada y una buena sensibilidad a la insulina es fundamental para la salud metabólica, el control del peso y la prevención de enfermedades crónicas.

¿Cómo influye el ajo en la producción de insulina?

Diversos estudios han observado que el ajo puede contribuir positivamente al metabolismo de la glucosa. Esto se debe principalmente a sus compuestos activos, como la alicina, los sulfuros orgánicos y los antioxidantes, que actúan de distintas formas, a continuación mencionamos algunas.

  • Estimula la secreción de insulina: Algunos compuestos del ajo pueden favorecer una mayor liberación de insulina por parte del páncreas.
  • Mejora la sensibilidad a la insulina: Ayuda a que las células respondan mejor a esta hormona, facilitando la entrada de glucosa.
  • Reduce el estrés oxidativo: El daño oxidativo está relacionado con la disfunción pancreática; los antioxidantes del ajo ayudan a combatirlo.
  • Disminuye la inflamación: La inflamación crónica es un factor clave en la resistencia a la insulina, y el ajo tiene propiedades antiinflamatorias naturales.

Tómate un té de ajo: descubre sus beneficios y cómo prepararlo

Beneficios adicionales del ajo para la salud metabólica

Además de su relación con la insulina, el ajo ofrece otros beneficios que impactan de forma indirecta en el control del azúcar en la sangre:

  • Contribuye a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos.
  • Ayuda a regular la presión arterial.
  • Favorece la salud cardiovascular, estrechamente ligada a los trastornos metabólicos.
  • Puede apoyar el control del peso cuando se integra en una alimentación equilibrada.
ajo picado para mayores beneficios.jpg

Picar o machacar el ajo y dejarlo reposar unos minutos antes de cocinarlo activa la alicina.

¿Cómo consumir el ajo para aprovechar sus propiedades?

Para obtener la mayor cantidad de compuestos activos del ajo, se recomienda:

  • Consumirlo crudo o ligeramente cocido, ya que el calor excesivo puede reducir sus beneficios.
  • Picarlo o machacarlo y dejarlo reposar unos minutos antes de cocinarlo, para activar la alicina.
  • Integrarlo de forma regular en guisos, aderezos, salsas o infusiones.
  • Evitar el consumo excesivo si se tienen problemas gastrointestinales o se toman anticoagulantes, y consultar siempre con un profesional de la salud en casos específicos.

Un aliado natural, no un sustituto

Aunque el ajo puede ser un gran aliado para la salud y el equilibrio de la glucosa, es importante aclarar que no sustituye tratamientos médicos ni medicamentos. Su efecto es complementario y funciona mejor como parte de un estilo de vida saludable que incluya una dieta balanceada, actividad física y seguimiento médico.

El ajo no solo realza el sabor de los platillos, también puede desempeñar un papel importante en la regulación de la insulina y el control del azúcar en sangre. Gracias a sus compuestos bioactivos, su consumo regular puede apoyar la salud metabólica y contribuir a la prevención de alteraciones relacionadas con la glucosa. Un ingrediente sencillo, accesible y poderoso que vale la pena mantener en la cocina… y en la dieta diaria.

Prueba estas recetas con ajo...
Pan de ajo
Pan de ajo
Diciembre 07, 2016
 · 
Josselin Melara
Carne con ajo
Carne con ajo
Enero 31, 2014
 · 
Josselin Melara
Vinagreta de ajo y cebolla
Vinagreta de ajo y cebolla
Noviembre 15, 2016
 · 
Josselin Melara
Hojuelas de ajo
Hojuelas de ajo
Octubre 18, 2014
 · 
Josselin Melara
Bisteces con salsa de ajo
Bisteces con salsa de ajo
Julio 24, 2017
 · 
Josselin Melara
Aderezo de albahaca y ajo
Aderezo de albahaca y ajo
Julio 14, 2014
 · 
Josselin Melara
Chips de papa y ajo
Chips de papa y ajo
Octubre 10, 2013
 · 
Josselin Melara

Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

bebidas no alcoholicas malas para el higado.jpg
Salud y nutrición
7 bebidas NO alcohólicas que dañan tu hígado
Enero 22, 2026
 · 
Eloísa Carmona
insulina y los carbohidratos qué alimentos evitar.jpg
Salud y nutrición
La relación entre la insulina y los carbohidratos: ¿qué alimentos evitar?
Enero 20, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Jugo antiinflamatorio para el acné.jpg
Salud y nutrición
Jugo antiinflamatorio para el acné
Enero 19, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos para regenerar articulaciones.jpg
Salud y nutrición
Otros alimentos además del caldo de hueso que ayudan a regenerar las articulaciones
Enero 16, 2026
 · 
Eloísa Carmona
hombres y diabetes.jpg
Salud y nutrición
¿Por qué los hombres son más vulnerables a la diabetes tipo 2?
Enero 14, 2026
 · 
Cocina Fácil
te y salud osea.jpg
Salud y nutrición
La bebida caliente que tomas a diario y que podría ayudar a proteger la salud ósea de tu cadera
Enero 14, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alternativas a los lácteos.jpg
Salud y nutrición
6 alternativas saludables a los lácteos para personas con diabetes
Enero 13, 2026
 · 
Eloísa Carmona
pan tostado con queso cottage y piña.jpg
Salud y nutrición
Pan tostado con queso cottage y piña para un desayuno alto en proteína
Enero 12, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas en el súper este 27 y 28 de enero de 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 27 y 28 de enero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Enero 27, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Tamales las preguntas más buscadas en Google.jpg
Tendencias
Tamales: las preguntas más buscadas en Google (y todo lo que necesitas saber)
Desde cuántos tamales salen con un kilo de masa, hasta quién paga los tamales de la rosca de Reyes, aquí te respondemos lo que quieres saber.
Enero 23, 2026
 · 
Eloísa Carmona
recetas practicas mudanza.jpg
Recetarios
5 recetas súper fáciles que te ayudan a sobrevivir cuando te acabas de mudar
Mudarte es temporal, pero comer mal por días no debería ser parte del proceso.
Enero 21, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas súper martes 20 y miércoles 21 de enero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 20 y 21 de enero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Enero 20, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Bebidas con whisky para elevar el ánimo
Recetarios
Bebidas con whisky para elevar el ánimo
Que no te sientas mal en el Blue Monday, estas bebidas son especiales para elevar el ánimo y son muy fáciles de preparar.
Enero 19, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
quitar cochinilla algodonosa con vinagre remedio casero.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar la cochinilla algodonosa de tus plantas con vinagre
Un remedio casero, económico y efectivo para proteger tus plantas y mantenerlas libres de plagas de forma natural.
Enero 15, 2026
 · 
Eloísa Carmona