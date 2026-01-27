Suscríbete
Tamales extraordinarios para este 2 de febrero y dónde conseguirlos

Este Día de la Candelaria, olvídate del tamal tradicional

Enero 27, 2026 • 
Eloísa Carmona
tamales extraordinarios para el 2 de febrero.jpg

El 2 de febrero no es un día cualquiera: es la fecha en la que los tamales se convierten en protagonistas absolutos de la mesa. Pero si este año quieres ir más allá del clásico verde, rojo o dulce, prepárate para descubrir una nueva generación de tamales extraordinarios. Desde uno cubierto con masa de croissant que mezcla tradición mexicana con técnica francesa, hasta versiones dulces de chocolate, opciones gourmet de picaña y creaciones tan inesperadas como el tamal de ternurín, esta selección celebra la creatividad culinaria que está reinventando uno de los platillos más emblemáticos de nuestra gastronomía.

1. Oh my tamal

En No Mercy Bakery encontrarás tamales artesanales que de acuerdo con su creadora, saben a guajolota, pero más crujientes. Se trata de tamales verdes, rojos o de mole envueltos en masa de croissant super crujientes, los cuales estan disponibles bajo pedido 30 y 31 de enero; 1 y 2 de febrero en mostrador. También los puedes pedir por WhatsApp, el cual encuentras en su bio de Instagram. Recuerda que se trata de una panadería artesanal, por lo que la producción es limitada.

tamal con croissant.jpg

2. Tacotamales de Cochinita Pibil

Deliciosos tacos de cochinita pibil convertidos en tamales, los cuales se entregan con salsa de habanero y encurtido de cebolla morada. Puedes checar disponibilidad por WhatsApp, el cual encuentras en su perfil de Instagram.

tacotamal.jpg

3. Ternutamales

Con la fiebre de los ternurines, la comida con forma de gatitos tiernitos no ha dejado de estar en tendencia, y en la cuenta TernuFood encontrarás ternusopesitos, ternuhelados y por supuesto, ternutamales. Encuéntralos de lunes a viernes en la ternukitchen, en Satélite, Edo. de México y los fines de semana en el Jardín Ramón López Velarde.

ternutamal de gatito.jpg

4. Tamales de Pig-aña

Tamalito de chocolate con queso mascarpone y arándanos o de PIGAÑA con queso manchego, en La Puerca Pecadora encontrarás estas delicias, entre muchas otras creaciones tamaleras extraordinarias.

tamales de picaña.jpg

5. Tamales de chocolate artesanal

En la chocolatería La Rifa encontrarás paquetes de 6 tamales de chocolate y nata, y puedes pedirlos por WhatsApp o en su local en Dinamarca 47, en la colonia Juárez.

tamales de chocolate y nata.jpg

6. Tamales temáticos

De los creadores de la Kitty Rosca, la rosca de Stranger Things, de Wicked y hasta de Pokemon, llegan también sus correspondientes tamales. En la cuenta las Superroscas en colaboración con @bebagourmet encontrarás paquetes disponibles por tiempo limitado, 31 de enero, 1 y 2 de febrero, con 10 tamales de la variedad del kit (2 de c/u), 1 litro del atole temático, 1 vaso edición especial y el paquete de muñequitos de impresión 3D por 600 pesos.

kittamal tamales temáticos.jpg

Ya sea por curiosidad, antojo o ganas de sorprender a quienes se sienten a la mesa contigo este Día de la Candelaria, estos tamales extraordinarios demuestran que la tradición también evoluciona. Atrévete a probar algo distinto, apoya proyectos locales y transforma este 2 de febrero en una experiencia gastronómica fuera de lo común. Porque cuando se trata de tamales, siempre hay espacio para innovar… y para repetir.

tamales de candelaria Tamales de Ternurines
