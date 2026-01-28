Suscríbete
Los alimentos más comunes que te inflaman y no te has dado cuenta

No se trata de eliminar todo de golpe, sino de hacer pequeños cambios.

Enero 28, 2026 
Eloísa Carmona
alimentos mas comunes que te inflaman.jpg

¿Te sientes inflamada o inflamado con frecuencia, aunque “no comas tan mal”? La respuesta podría estar en algunos alimentos que consumes todos los días sin sospecharlo. Cada vez hay más evidencia de que los ultraprocesados juegan un papel clave en la inflamación crónica del cuerpo, un factor relacionado con malestar digestivo, cansancio constante y enfermedades metabólicas.

De hecho, un nuevo estudio publicado en The American Journal of Medicine encontró una relación directa entre el consumo de alimentos ultraprocesados y niveles más altos de inflamación en el organismo, incluso en personas que no presentan síntomas evidentes.

¿Cómo se clasifican los alimentos? La escala NOVA

Para entender mejor qué alimentos inflaman más que otros, los expertos utilizan la escala NOVA, que los clasifica según su nivel de procesamiento:

1. Alimentos no procesados o mínimamente procesados

Son los que se consumen en su estado natural o con cambios mínimos. Aquí entran frutas, verduras, leguminosas, huevos, leche, pescado fresco, arroz o avena. Estos alimentos suelen ser antiinflamatorios y ricos en fibra, vitaminas y antioxidantes.

2. Ingredientes culinarios procesados

Son alimentos que pasan por procesos básicos como prensado, refinado o molido. Ejemplos comunes son el aceite de oliva, la harina o el azúcar. Usados con moderación, no representan un gran problema.

3. Alimentos procesados

Incluyen productos a los que se les añade sal, azúcar o aceite para conservarlos o mejorar su sabor, como el atún enlatado o algunos quesos. No son necesariamente malos, pero su consumo debe ser consciente.

4. Alimentos ultraprocesados

Aquí está el verdadero foco del problema. Son productos industriales con colorantes artificiales, saborizantes, conservadores y aditivos diseñados para durar más tiempo, mejorar la textura o intensificar el sabor. Galletas, cereales azucarados, refrescos, embutidos, snacks empaquetados, comidas listas para calentar y muchos productos “light” o “fitness” entran en esta categoría.

Según la doctora Allison H. Ferris, coautora del estudio y jefa del Departamento de Medicina del Charles E. Schmidt College of Medicine de Florida Atlantic University, citada en la revista Woman’s Health, estos alimentos contienen sustancias que no existen de forma natural en los alimentos. Como consecuencia, pueden alterar la microbiota intestinal y activar mediadores inflamatorios que debilitan la respuesta inmune y promueven más inflamación en el cuerpo.

¿Por qué los ultraprocesados inflaman?

Uno de los principales problemas es que estos productos suelen estar cargados de azúcar y sodio, ambos asociados con inflamación sistémica y mayor riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares.

Además, como explica Jessica Cording, nutrióloga y autora de The Little Book of Game-Changers, los ultraprocesados suelen carecer de proteína, fibra y grasas saludables, pero ser ricos en carbohidratos refinados. Esto provoca picos de glucosa en sangre, lo que favorece procesos inflamatorios y una sensación constante de hambre y fatiga.

A esto se suma un factor clave: la salud intestinal. Sonya Angelone, nutrióloga registrada, señala que muchos ultraprocesados contienen ingredientes dañinos para el intestino. Y no es un detalle menor: una gran parte del sistema inmunológico se encuentra en el tracto digestivo. Cuando el intestino se altera, la inflamación se vuelve más probable.

Los ultraprocesados más comunes que inflaman sin que lo notes

  • Pan de caja industrial y bollería empaquetada
  • Cereales de desayuno azucarados
  • Refrescos y bebidas saborizadas
  • Embutidos y carnes frías
  • Snacks salados y frituras
  • Comidas listas para calentar
  • Postres industriales y productos “cero azúcar” con edulcorantes artificiales

¿Qué puedes hacer para reducir la inflamación?

No se trata de eliminar todo de golpe, sino de hacer pequeños cambios: leer etiquetas, priorizar alimentos frescos, cocinar más en casa y reducir la frecuencia de ultraprocesados. Mientras más simple sea la lista de ingredientes, mejor.

La inflamación silenciosa no siempre se nota de inmediato, pero el cuerpo la va acumulando. Elegir alimentos más naturales es una de las formas más efectivas —y accesibles— de cuidar tu salud a largo plazo.

