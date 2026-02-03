Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 3 y 4 de febrero de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Cereza: De $119.00 a $79.00 el kilo

Nectarina: De $99.90 a $36.90 el kilo

Col Blanca: De $19.90 a $14.20 el kilo

Pepino: De $23.90 a $18.50 el kilo

Berenjena: De $34.90 a $34.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Pay de queso con kiwi Getty Images

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Kiwi: De $102.90 a $72.80 el kilo

Calabaza Italiana: De $39.50 a $34.50 el kilo

Sandía con Semilla: De $17.90 a $16.90 el kilo

Piña Miel: De $25.50 a $24.90 el kilo

Mandarina: De $78.90 a $39.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Lechuga Romana: De $24.90 a $19.90 el kilo

Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo

Limón sin Semilla: De $43.90 a $39.90 el kilo

Jitomate Saladet: De $25.00 a $17.90 el kilo

Aguacate Hass: De $54.00 a $47.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

Aguacate Hass: De $54.00 a $47.90 el kilo

Piña Miel: De $35.50 a $25.00 el kilo

Pera de Anjou: De $45.00 a $35.00 el kilo

Chayote: De $34.90 a $32.90 el kilo

Cebolla Blanca: De $26.00 a $25.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 3 y mañana miércoles 4 de febrero del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.