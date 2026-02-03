Suscríbete
Tendencias

Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 3 y 4 de febrero de 2026

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Febrero 03, 2026 • 
EloÍsa Duecker
Ofertas de frutas y verduras este martimiercoles 3 y 4 de febrero de 2026

Aprovecha las ofertas en el súper este martes y miércoles 3 y 4 de febrero de 2026

Farid El Messaoudi /Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Pechuga de pollo con salsa de cerezas

También lee: Receta de pollo en salsa de cereza

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Cereza: De $119.00 a $79.00 el kilo
  • Nectarina: De $99.90 a $36.90 el kilo
  • Col Blanca: De $19.90 a $14.20 el kilo
  • Pepino: De $23.90 a $18.50 el kilo
  • Berenjena: De $34.90 a $34.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

kiwi-pay-queso.jpg

Pay de queso con kiwi

Getty Images

También lee: Pay de queso con kiwi

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Kiwi: De $102.90 a $72.80 el kilo
  • Calabaza Italiana: De $39.50 a $34.50 el kilo
  • Sandía con Semilla: De $17.90 a $16.90 el kilo
  • Piña Miel: De $25.50 a $24.90 el kilo
  • Mandarina: De $78.90 a $39.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Aguacates con jaiba

También lee: Receta de aguacates con jaiba

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Lechuga Romana: De $24.90 a $19.90 el kilo
  • Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo
  • Limón sin Semilla: De $43.90 a $39.90 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $25.00 a $17.90 el kilo
  • Aguacate Hass: De $54.00 a $47.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

recetas con chayote

También lee: Recetas con chayote para toda la familia

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Aguacate Hass: De $54.00 a $47.90 el kilo
  • Piña Miel: De $35.50 a $25.00 el kilo
  • Pera de Anjou: De $45.00 a $35.00 el kilo
  • Chayote: De $34.90 a $32.90 el kilo
  • Cebolla Blanca: De $26.00 a $25.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 3 y mañana miércoles 4 de febrero del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

Prueba otras recetas con carne de res
caldo de res con arroz
Cómo preparar caldo de res con arroz
Un caldito de res siempre es reconfortante, aprende a prepararlo aquí
Abril 10, 2019
 · 
Cocina Fácil
Agujas de res en chile pasilla
Agujas de res en chile pasilla
Abril 15, 2016
 · 
Josselin Melara
Medallones de res a la vinagreta
Medallones de res a la vinagreta
Noviembre 13, 2014
 · 
Josselin Melara
milanesas de res con brócoli
Tiras de milanesa de res con brócoli
Dale un giro a tus milanesas y aplica un poco de brócoli para que te sepan diferentes.
Julio 04, 2019
 · 
Cocina Fácil
Filete de res con ensalada de berros y pimiento
Filete de res con ensalada de berros y pimiento
Abril 30, 2014
 · 
Josselin Melara
Medallones de res a los tres chiles
Medallones de res a los tres chiles
Mayo 30, 2016
 · 
Josselin Melara
Asado de res con salsa de champi&#xF1;ones
Asado de res con salsa de champiñones
Noviembre 11, 2017
 · 
Josselin Melara
Milanesas de res con jitomate marinado al romero
Milanesas de res con jitomate marinado al romero
Abril 07, 2017
 · 
Josselin Melara

Section 2 frutas y verduras descuentos en supermercado ofertas Soriana ofertas walmart ofertas supermercados ofertas martimiércoles ofertas chedraui ofertas Bodega Aurrerá Ofertas frutas y verduras ofertas martes y miércoles recetas con verduras frutas mexicanas
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

tamales extraordinarios para el 2 de febrero.jpg
Tendencias
Tamales extraordinarios para este 2 de febrero y dónde conseguirlos
Enero 27, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas en el súper este 27 y 28 de enero de 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 27 y 28 de enero de 2026
Enero 27, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Tamales las preguntas más buscadas en Google.jpg
Tendencias
Tamales: las preguntas más buscadas en Google (y todo lo que necesitas saber)
Enero 23, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas súper martes 20 y miércoles 21 de enero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 20 y 21 de enero de 2026
Enero 20, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Ofertas en frutas y verduras este martes 13 y miércoles 14 de enero de 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 13 y 14 de enero de 2026
Enero 13, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Ofertas en el súper este 6 y 7 de enero de 2026 en frutas y verduras
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 6 y 7 de enero de 2026
Enero 06, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
roscas diferentes 2026.jpg
Tendencias
10 roscas de reyes diferentes: rellenas y temáticas
Enero 02, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles 30 y 31 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 30 y 31 de diciembre de 2025
Diciembre 30, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
bajar de peso sin contar calorias.jpg
Salud y nutrición
Cómo perder peso sin contar calorías: 3 enfoques nuevos
Aunque el déficit energético sigue siendo esencial para la pérdida de peso, no siempre es necesario contar calorías para alcanzarlo.
Febrero 03, 2026
 · 
Eloísa Carmona
burnout insulina y el aumento de peso en los 30.jpg
Salud y nutrición
Burnout, insulina y la factura invisible que tu cuerpo empieza a cobrar en los 30
Cuando el estrés se vuelve rutina y tu cuerpo empieza a pedir cambios urgentes.
Enero 30, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos naturales con creatina.jpg
Salud y nutrición
Estos son los alimentos naturales que contienen creatina
La creatina no es solo un suplemento para fisicoculturistas.
Enero 29, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos mas comunes que te inflaman.jpg
Salud y nutrición
Los alimentos más comunes que te inflaman y no te has dado cuenta
No se trata de eliminar todo de golpe, sino de hacer pequeños cambios.
Enero 28, 2026
 · 
Eloísa Carmona
ajo produce insulina.jpg
Salud y nutrición
Ajo y su papel en la producción de insulina: descubre sus propiedades
Descubre cómo incluirlo en tu dieta y aprovechar sus propiedades para la salud metabólica.
Enero 26, 2026
 · 
Eloísa Carmona
bebidas no alcoholicas malas para el higado.jpg
Salud y nutrición
7 bebidas NO alcohólicas que dañan tu hígado
Cuidar el hígado no solo implica evitar el alcohol.
Enero 22, 2026
 · 
Eloísa Carmona