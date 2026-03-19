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Salud y nutrición

¿De verdad existen alimentos que queman grasa?

Desmitificamos el café, el té verde y otros “superalimentos”.

Marzo 19, 2026 • 
Eloísa Carmona
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¿Jengibre, té verde o café? Seguro has escuchado que estos alimentos son “quemadores de grasa” mágicos, pero la ciencia tiene algo más que decir.

El mundo de la nutrición está lleno de promesas tentadoras. Todos hemos visto titulares que proclaman las maravillas del jengibre, las moras o el vinagre de manzana como quemadores de grasa milagrosos. Pero, ¿qué hay de cierto en esto detrás del marketing?

Para entender la realidad, primero debemos despojar a este concepto de su mística y observar cómo funciona realmente nuestra maquinaria biológica.

La trampa semántica: ¿qué significa “quemar grasa”?

Cuando escuchamos que un alimento quema grasa, solemos imaginar que sus compuestos viajan directamente a nuestros depósitos de tejido adiposo y los “disuelven” por arte de magia. En realidad, desde una perspectiva metabólica, quemar grasa es simplemente el proceso de convertir la grasa almacenada en energía.

Nuestro cuerpo realiza este proceso constantemente. Ya sea que estés durmiendo, caminando hacia el trabajo o leyendo este artículo, tus células están oxidando ácidos grasos para mantenerte con vida. El problema es que para perder peso, no basta con quemar esa grasa; necesitas que el balance total de energía al final del día sea negativo.

El mito del “alimento de calorías negativas”

La idea de que ciertos alimentos consumen más calorías para ser digeridos de las que aportan (obligando al cuerpo a agotar sus reservas) es, en gran medida, una exageración. Si bien la digestión requiere energía —un proceso llamado Efecto Térmico de los Alimentos (ETA)—, ningún alimento por sí solo es capaz de generar un déficit lo suficientemente grande como para impactar significativamente en el peso corporal.

Los sospechosos habituales: Café, té verde y especias

Es cierto que existen sustancias que pueden elevar ligeramente el metabolismo o la oxidación de grasas. Aquí te explicamos por qué se les atribuye este poder y qué dice la ciencia al respecto:

  • Café (cafeína). Estimula el sistema nervioso central y aumenta la liberación de adrenalina. Puede elevar el metabolismo basal temporalmente, pero el cuerpo desarrolla tolerancia y el efecto es mínimo en la báscula.
  • Té verde. Contiene catequinas (EGCG) que podrían ayudar a la oxidación de grasas. Los estudios muestran beneficios, pero suelen ser dosis muy altas (equivalentes a muchas tazas al día) para resultados modestos.
  • Especias (chile/pimienta). La capsaicina genera termogénesis (aumento de la temperatura corporal). El aumento calórico es insignificante para una pérdida de peso sostenible; tendrías que comer cantidades intolerables.
  • Vinagre de manzana. Se dice que mejora la sensibilidad a la insulina y reduce el almacenamiento de grasa. La evidencia en humanos es limitada y no sustituye de ninguna manera un cambio en la dieta.

Es importante mencionar que aunque estos alimentos tienen propiedades saludables y pueden ser aliados en una dieta equilibrada, no son soluciones mágicas. No existe evidencia sólida de que consumir café o vinagre, por sí solos, provoque una pérdida de peso significativa sin otros cambios en el estilo de vida.

El camino real hacia la pérdida de peso

La pérdida de peso sostenible no se encuentra en un ingrediente específico, sino en la consistencia de los hábitos. El cuerpo humano es un sistema complejo que responde mejor a un enfoque integral que a trucos aislados.

1. Déficit calórico sensato: No se trata de dejar de comer, sino de consumir un poco menos de lo que gastas, priorizando alimentos densos en nutrientes.

2. Proteína y fibra: Estos componentes sí ayudan, no porque “quemen grasa”, sino porque aumentan la saciedad y preservan la masa muscular.

3. Ejercicio de fuerza y cardiovascular: El músculo es un tejido metabólicamente activo; cuanto más tienes, más energía quemas incluso en reposo.

4. Descanso y gestión del estrés: El cortisol alto (hormona del estrés) y la falta de sueño son los verdaderos enemigos de la pérdida de grasa.

En resumen, los alimentos quemagrasa son más un mito publicitario que una realidad metabólica. Si bien el café o el té verde son excelentes adiciones a tu día, la verdadera “fórmula mágica” sigue siendo la combinación de una alimentación consciente y movimiento regular.

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Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
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