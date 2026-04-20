Así fue el estreno de la segunda temporada de Hoy Soy el Chef

¡La cocina más famosa de la televisión vuelve a encender sus fogones! Este lunes 20 de abril se estrenó la esperada segunda temporada de Hoy soy el chef, el reality que promete mezclar la alta cocina con el caos, la comedia y, por supuesto, una buena dosis de drama televisivo.

El formato apuesta por una dinámica de duplas explosivas: nueve parejas compuestas por un experto (o con cierta experiencia culinaria) y un aprendiz que apenas sabe distinguir el cilantro del perejil.

Los participantes de Hoy soy el chef, segunda temporada

El elenco es una mezcla vibrante de exhabitantes de La Casa de los Famosos México y figuras consolidadas del entretenimiento. Aquí te presentamos a los valientes que buscarán el reconocimiento especial:



Omar Fierro y Nicola Porcella

Mariana Botas y Jessica Segura

Tania Rincón y Ana Caty Hernández

Adri Leal y El Diablito

Jimena Longoria y Andrea Escalona

Mayte Carranco y Jorge Losa

Shiky y Arath de la Torre

Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez

Galilea Montijo y Claudia Troyo

Tania Rincón y Ana Caty Hernández José Luis Ramos

Dinámica: el poder del público

A diferencia de otros concursos de cocina tradicionales, en Hoy soy el chef, el sazón no lo es todo, pues la interacción con la audiencia será una pieza clave para la supervivencia de los participantes:

Votación digital: la audiencia tiene el poder de votar por sus parejas favoritas a través de la plataforma oficial todos los días; de lunes a miércoles, sus votos se transforman en puntos adicionales para las parejas preferidas, mientras que en las galas de jueves y viernes, el apoyo de la audiencia se vuelve vital para rescatar a los equipos del riesgo de eliminación.

¿Dónde y cuándo verlo?

El programa se transmite diariamente durante la transmisión del matutino Hoy, permitiendo que los fans sigan de cerca la evolución de sus favoritos. Prepárate para ver chiles quemados, cortes accidentales y, con suerte, algunos platillos dignos de un restaurante de estrella Michelin.

