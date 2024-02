El top 10 de los mejores antojitos mexicanos, según Taste Atlas

Los antojitos son una parte significativa de la gastronomía de México, donde los puestos de comida callejera abundan en cada cuadra de las ciudades.

Estos platillos se caracterizan por ser recetas de fácil acceso, tanto en sus ingredientes como en cuestión monetaria; se comen casi en cualquier momento del día, especialmente, durante los fines de semana y festividades tradicionales.

Las carnitas estilo michoacán son de los platillos más apreciados Pixabay

Aunque cada estado tiene sus propias especialidades, basadas en ingredientes locales y tradiciones culinarias, muchas de ellas han traspasado fronteras para convertirse en recetas emblemáticas en todo el mundo.

Entre los antojitos más apreciados y consumidos por los mexicanos están los tacos en todas sus variedades, los tamales, las tostadas, las quesadillas y las gorditas, entre otros. Sin embargo, Taste Atlas enumeró algunas de las comidas más importantes de México, y entre ellos, hay varios antojitos deliciosos.

Sopa tarasca Las carnitas de Michoacán Tacos de asada Los esquites Cochinita pibil Los chilaquiles El chilorio La sopa de lima La sopa de queso Guacamole

Enchiladas suizas Sanborns.com

Otros platillos mexicanos que destacan

En la lista también figuran el queso Oaxaca (también conocido como quesillo), la carlota de limón, las enchiladas suizas, la birria, las galletas de marranitos, los huevos divorciados, el queso fundido y los elotes preparados con queso y mayonesa; así como el pan de muerto, las sincronizadas, el choriqueso y los molotes.

La guía gastronómica explicó que para elaborar el “Top 100 Alimentos Mexicanos”, hasta el 08 de febrero de 2024, se obtuvieron 21,058 calificaciones, de las cuales, más de 13,000 fueron reconocidas como legítimas. “Los rankings TasteAtlas no deben verse como la conclusión global final sobre la alimentación. Su propósito es promover excelentes comidas locales, infundir orgullo por los platos tradicionales y despertar la curiosidad por platos que no has probado”.

Otro punto en el que los antojitos mexicanos destacan es que a menudo se ofrecen en fiestas y reuniones sociales. Además, la popularidad de la comida mexicana, incluyendo los antojitos, ha contribuido al atractivo del país como destino turístico gastronómico.