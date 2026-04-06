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Salud y nutrición

Té de cáscara de betabel y jamaica para la hipertensión

Una receta simple, económica y cargada de óxido nítrico para mejorar tu circulación.

Abril 06, 2026 • 
Eloísa Carmona
te de cascara de betabel y jamaica para los rinones.jpg

Mezclada con el poder diurético de la jamaica, esta infusión ayuda a relajar tus vasos sanguíneos de forma natural.

En la búsqueda constante por mejorar nuestra salud cardiovascular, a menudo pasamos por alto tesoros que se encuentran en nuestra propia cocina. El té de cáscara de betabel con jamaica no es solo una bebida refrescante y de color vibrante; es un verdadero elixir para quienes buscan mantener sus niveles de presión arterial bajo control de forma natural.

¿Por qué funciona esta combinación?

La ciencia respalda lo que la sabiduría popular ha intuido por años. Ambos ingredientes actúan como un equipo de limpieza para tus arterias.

El poder del betabel (y su cáscara)

El betabel es una de las fuentes naturales más ricas en nitratos. Cuando consumimos estos compuestos, nuestro cuerpo los convierte en óxido nítrico.

  • Vasodilatación: el óxido nítrico relaja y dilata los vasos sanguíneos.
  • Mejor flujo: al estar más relajadas las arterias, la sangre fluye con menos resistencia, reduciendo la presión sistólica.
  • Dato extra: la cáscara concentra una gran cantidad de antioxidantes y fibra que solemos desperdiciar.

La magia de la jamaica (hibiscus)

La flor de jamaica actúa de manera similar a algunos medicamentos antihipertensivos ligeros debido a sus propiedades diuréticas y su capacidad para inhibir la enzima convertidora de angiotensina (ECA).

  • Efecto diurético: ayuda a eliminar el exceso de sodio y líquidos del cuerpo.
  • Antocianinas: sus pigmentos rojos protegen las paredes de los vasos sanguíneos contra la oxidación.

Cómo preparar el té de cáscara de betabel y jamaica

Preparar esta infusión es sencillo y económico. Aquí tienes la receta paso a paso:

Ingredientes

  • La cáscara de 1 betabel grande (bien lavada y orgánica de preferencia).
  • 2 cucharadas de flores de jamaica secas.
  • 1 litro de agua.
  • Opcional: una rodaja de jengibre para potenciar el efecto antiinflamatorio.

Instrucciones

1. Lava profundamente el betabel con un cepillo para eliminar restos de tierra. Pélalo y reserva la cáscara (puedes usar el centro para una ensalada o jugo).

2. Hierve el agua en una olla. Una vez que alcance el punto de ebullición, añade las cáscaras de betabel y el jengibre.

3. Cocina a fuego lento durante unos 10 minutos para extraer los nutrientes.

4. Agrega la jamaica, apaga el fuego y tapa la olla. Deja reposar por 5 a 8 minutos.

5. Cuela y sirve. Puedes tomarlo tibio o dejarlo enfriar para disfrutarlo como agua de uso durante el día.

Beneficios adicionales de esta bebida

  • Desintoxicación: ayuda al hígado a procesar toxinas gracias a las betalainas.
  • Rendimiento físico: los nitratos mejoran la eficiencia del oxígeno en los músculos.
  • Control de peso: es una bebida baja en calorías que promueve la saciedad.
  • Salud renal: su efecto diurético previene la formación de ciertos tipos de cálculos.

Precauciones importantes

Aunque es una alternativa natural maravillosa, hay un par de cosas que debes considerar:

Si ya estás bajo tratamiento médico para la hipertensión (tomando fármacos como el enalapril o losartán), consulta a tu doctor antes de integrar este té de forma diaria, ya que podría potenciar demasiado el efecto y causar una baja de presión (hipotensión).

Cálculos renales: el betabel es rico en oxalatos; si tienes tendencia a formar piedras en los riñones, consúmelo con moderación.

Sin azúcar: para que este remedio sea efectivo contra la hipertensión, evita endulzarlo con azúcar refinada. Si es necesario, usa un toque de estevia natural.

Incorporar el té de cáscara de betabel y jamaica en tu rutina es un pequeño cambio que tu corazón agradecerá. ¡Salud y buen provecho!

¿Sueles monitorear tu presión arterial en casa o buscas este remedio como una medida preventiva?

hipertensión riñones Betabel te de jamaica
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
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