Qué comer antes de ir a dormir: 7 recetas para tener noches reparadoras

Elegir qué cenar no solo se trata de cuidar el peso o la digestión, sino de algo mucho más importante: la calidad del sueño. Los alimentos que consumimos antes de dormir influyen directamente en cómo descansa nuestro cuerpo y mente, y pueden marcar la diferencia entre una noche reparadora y una llena de vueltas en la cama.

La importancia de una cena óptima

Una cena equilibrada debe aportar energía suficiente para mantener estables los niveles de azúcar en la sangre durante la noche, sin ser tan pesada que dificulte la digestión. Así, lo ideal es incluir alimentos que ofrezcan energía duradera, proteínas de buena calidad y grasas saludables que ayuden a mantener la saciedad hasta la mañana siguiente.

Algunos ingredientes aliados para lograrlo son:

Yogur griego: rico en proteína y probióticos que favorecen la salud intestinal y contribuyen a un descanso más profundo.

rico en proteína y probióticos que favorecen la salud intestinal y contribuyen a un descanso más profundo. Aguacate y crema de cacahuate : fuentes de grasas saludables que ayudan a estabilizar la energía y a mantener la sensación de saciedad.

fuentes de grasas saludables que ayudan a estabilizar la energía y a mantener la sensación de saciedad. Queso cottage: aporta caseína, una proteína de digestión lenta que libera aminoácidos durante la noche, perfecta para la recuperación muscular.

aporta caseína, una proteína de digestión lenta que libera aminoácidos durante la noche, perfecta para la recuperación muscular. Manzana: con su fibra natural, ayuda a regular la digestión y mantener estable la glucosa.

Alimentos que te ayudan a relajarte

Cenar también puede ser parte del ritual para preparar cuerpo y mente para el descanso. Por ejemplo, algunos alimentos contienen compuestos naturales que favorecen la relajación y estimulan la producción de melatonina, la hormona del sueño.

Kiwi: contiene serotonina y antioxidantes que mejoran la calidad y duración del sueño.

contiene serotonina y antioxidantes que mejoran la calidad y duración del sueño. Cereza: una de las pocas fuentes naturales de melatonina, ideal para quienes tienen problemas de insomnio.

una de las pocas fuentes naturales de melatonina, ideal para quienes tienen problemas de insomnio. Plátano: su aporte de magnesio y triptófano ayuda a relajar los músculos y a inducir el sueño.

su aporte de magnesio y triptófano ayuda a relajar los músculos y a inducir el sueño. Avena: aporta carbohidratos complejos que favorecen la producción de serotonina, promoviendo una sensación de calma y bienestar.

Alimentos que ayudan a reducir el estrés

Un nivel elevado de cortisol, la hormona del estrés, puede interferir con el sueño profundo. Por eso, incluir en la cena ingredientes que ayuden a equilibrarlo es clave para descansar bien.

Moras azules: su alto contenido de antioxidantes combate el estrés oxidativo y ayuda a regular el cortisol.

su alto contenido de antioxidantes combate el estrés oxidativo y ayuda a regular el cortisol. Manzanilla: sus compuestos naturales como la apigenina promueven la relajación y reducen la ansiedad.

sus compuestos naturales como la apigenina promueven la relajación y reducen la ansiedad. Lavanda: además de su aroma calmante, puede ayudar a disminuir la tensión y facilitar la conciliación del sueño.

además de su aroma calmante, puede ayudar a disminuir la tensión y facilitar la conciliación del sueño. Nuez de la India: rica en triptofano y magnesio, ambos esenciales para mantener el equilibrio emocional y reducir el estrés.

Elegir qué comer antes de dormir puede convertirse en una rutina de bienestar. Con estos ingredientes y combinaciones, tu cuerpo no solo descansará mejor, sino que también se despertará con más energía y equilibrio cada mañana.