Menú a bordo de Artemis II: Alta cocina en el espacio profundo

La misión Artemis II marcará un hito histórico al llevar a cuatro astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— a las inmediaciones de la Luna por primera vez en más de 50 años. Sin embargo, sobrevivir y rendir al máximo en el espacio requiere algo más que tecnología de propulsión: requiere una nutrición diseñada con precisión quirúrgica.

Durante los 10 días que durará la travesía a bordo de la cápsula Orion, la alimentación será un pilar fundamental, pues se enfrenta el reto de nutrir a cuatro seres humanos en un entorno de microgravedad sin las comodidades de una cocina terrestre.

La cocina del futuro: sin fuego pero con ingenio

En la nave Orion, el espacio es un lujo y la seguridad es la prioridad. Por ello, la “cocina” de los astronautas dista mucho de lo que conocemos. No existen estufas, hornos convencionales ni refrigeradores. En su lugar, el sistema se basa en la eficiencia de dos componentes clave:

1. Rehidratar los alimentos: la tripulación utiliza el dispensador de agua potable de Orion para rehidratar alimentos y bebidas.

2. Calentador tan compacto como un maletín: cuentan con un calentador de alimentos compacto, tipo maletín, para calentar las comidas según sea necesario.

Un banquete de 189 opciones

Podría pensarse que la falta de refrigeración limita la dieta a pastas insípidas, pero la realidad es asombrosamente variada. El catálogo de Artemis II incluye 189 productos distintos, diseñados para evitar la fatiga del paladar.

El fenómeno de las tortillas: Se han incluido 58 tortillas. En gravedad cero, el pan común es peligroso porque genera migas que pueden flotar hacia los ojos de los astronautas o dañar los sistemas eléctricos. La tortilla es el vehículo perfecto para cualquier alimento.

Los alimentos deben ser fáciles de almacenar, preparar y consumir en microgravedad, minimizando al mismo tiempo las migas y el desperdicio.

Hidratación con sabor: Hay 10 opciones de bebidas, que van desde café matutino hasta smoothies y chocolate caliente.

que van desde café matutino hasta smoothies y chocolate caliente. Condimentos esenciales: Debido a que el sentido del gusto se embota en el espacio (los fluidos suben a la cabeza y congestionan la nariz), los sabores fuertes son vitales. El menú cuenta con 5 tipos de salsas picantes para añadir ese golpe de sabor necesario.

para añadir ese golpe de sabor necesario. El toque dulce: El bienestar emocional también se alimenta. Postres como pudín, galletas, pastel y almendras cubiertas de caramelo aseguran que los astronautas mantengan el ánimo en alto.

Más que calorías: psicología y nutrición

La ciencia detrás de este menú no solo busca cubrir los requisitos de carbohidratos, proteínas y grasas. Existe un factor crítico llamado monotonía alimentaria, que se refiere a que en misiones prolongadas, comer lo mismo cada día puede provocar una pérdida de apetito y un deterioro del bienestar psicológico.

Una dieta variada no solo garantiza que los astronautas reciban todos los micronutrientes necesarios para combatir la pérdida de densidad ósea y muscular, sino que también convierte la hora de la comida en un momento de cohesión grupal y alivio mental. En la inmensidad del espacio, un pastel o una salsa picante pueden ser el vínculo más fuerte con la normalidad de la Tierra.

