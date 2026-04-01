Suscríbete
Síguenos en:
Tendencias

Menú a bordo de Artemis II: Alta cocina en el espacio profundo

Desde tortillas hasta postres y salsas picantes, esto comerán los astronautas que van a la Luna.

Abril 01, 2026 • 
Eloísa Carmona
comida de astronautas.jpg

Los alimentos a bordo de la nave Orion están listos para consumir, y son rehidratables, termoestabilizados o irradiados. La tripulación utiliza el dispensador de agua potable de Orion para rehidratarlos, y un calentador de alimentos compacto, tipo maletín.

La misión Artemis II marcará un hito histórico al llevar a cuatro astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— a las inmediaciones de la Luna por primera vez en más de 50 años. Sin embargo, sobrevivir y rendir al máximo en el espacio requiere algo más que tecnología de propulsión: requiere una nutrición diseñada con precisión quirúrgica.

Durante los 10 días que durará la travesía a bordo de la cápsula Orion, la alimentación será un pilar fundamental, pues se enfrenta el reto de nutrir a cuatro seres humanos en un entorno de microgravedad sin las comodidades de una cocina terrestre.

La cocina del futuro: sin fuego pero con ingenio

En la nave Orion, el espacio es un lujo y la seguridad es la prioridad. Por ello, la “cocina” de los astronautas dista mucho de lo que conocemos. No existen estufas, hornos convencionales ni refrigeradores. En su lugar, el sistema se basa en la eficiencia de dos componentes clave:

1. Rehidratar los alimentos: la tripulación utiliza el dispensador de agua potable de Orion para rehidratar alimentos y bebidas.

2. Calentador tan compacto como un maletín: cuentan con un calentador de alimentos compacto, tipo maletín, para calentar las comidas según sea necesario.

Un banquete de 189 opciones

Podría pensarse que la falta de refrigeración limita la dieta a pastas insípidas, pero la realidad es asombrosamente variada. El catálogo de Artemis II incluye 189 productos distintos, diseñados para evitar la fatiga del paladar.

  • El fenómeno de las tortillas: Se han incluido 58 tortillas. En gravedad cero, el pan común es peligroso porque genera migas que pueden flotar hacia los ojos de los astronautas o dañar los sistemas eléctricos. La tortilla es el vehículo perfecto para cualquier alimento.
menu del artemis II.jpg

Los alimentos deben ser fáciles de almacenar, preparar y consumir en microgravedad, minimizando al mismo tiempo las migas y el desperdicio.

  • Hidratación con sabor: Hay 10 opciones de bebidas, que van desde café matutino hasta smoothies y chocolate caliente.
  • Condimentos esenciales: Debido a que el sentido del gusto se embota en el espacio (los fluidos suben a la cabeza y congestionan la nariz), los sabores fuertes son vitales. El menú cuenta con 5 tipos de salsas picantes para añadir ese golpe de sabor necesario.
  • El toque dulce: El bienestar emocional también se alimenta. Postres como pudín, galletas, pastel y almendras cubiertas de caramelo aseguran que los astronautas mantengan el ánimo en alto.

Más que calorías: psicología y nutrición

La ciencia detrás de este menú no solo busca cubrir los requisitos de carbohidratos, proteínas y grasas. Existe un factor crítico llamado monotonía alimentaria, que se refiere a que en misiones prolongadas, comer lo mismo cada día puede provocar una pérdida de apetito y un deterioro del bienestar psicológico.

Una dieta variada no solo garantiza que los astronautas reciban todos los micronutrientes necesarios para combatir la pérdida de densidad ósea y muscular, sino que también convierte la hora de la comida en un momento de cohesión grupal y alivio mental. En la inmensidad del espacio, un pastel o una salsa picante pueden ser el vínculo más fuerte con la normalidad de la Tierra.

alimentos deshidratados
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

Martes y miércoles de ofertas en el supermercado 31 de marzo y 1 de abril 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 31 de marzo y 1 de abril de 2026
Marzo 31, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Ofertas en el supermercado este martes 24 y miércoles 25 de marzo 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 24 y 25 de marzo de 2026
Marzo 24, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el súper 17 y 18 de marzo 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 17 y 18 de marzo de 2026
Marzo 17, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
menu oscares 2026.jpg
Tendencias
¿Qué comerán los ganadores de los Oscar?
Marzo 13, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas en el súper 10 y 11 de marzo 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 10 y 11 de marzo de 2026
Marzo 10, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Ofertas en el súper martes y miércoles 3 y 4 de marzo 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 3 y 4 de marzo de 2026
Marzo 03, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el súper 24 y 25 de febrero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 24 y 25 de febrero de 2026
Febrero 24, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en frutas y verduras 17 y 18 de febrero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 17 y 18 de febrero de 2026
Febrero 17, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
te de cascara de betabel y jamaica para los rinones.jpg
Salud y nutrición
Té de cáscara de betabel y jamaica para la hipertensión
Una receta simple, económica y cargada de óxido nítrico para mejorar tu circulación.
Abril 06, 2026
 · 
Eloísa Carmona
microbiota intestinal y salud en la mujer.jpg
Salud y nutrición
3 alimentos para consumir todos los días y mejorar tu vida
Descubre por qué el fermento, el caldo de hueso y la variedad vegetal son el “trío dinámico” de la nutrición moderna.
Abril 02, 2026
 · 
Eloísa Carmona
cenar gelatina es buena para adelgazar.jpg
Salud y nutrición
¿Cenar gelatina es bueno para adelgazar?
Te contamos qué buscar en la etiqueta y cómo puede ayudarte a calmar la ansiedad nocturna sin sumar calorías.
Marzo 30, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentacion para evitar enfermedades cardiovasculares.jpg
Salud y nutrición
3 formas de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas a través de la alimentación
Tu corazón y tu intestino tienen una conexión vital.
Marzo 27, 2026
 · 
Eloísa Carmona
pescado en lugar de pollo como proteina.jpg
Recetarios
Tipos de pescado con mucha proteína para cuando estás cansado del pollo
El pescado no es solo una alternativa, es la proteína definitiva para transformar tu cuerpo sin sacrificar el sabor.
Marzo 26, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos con probioticos vegetales en escabeche.jpg
Salud y nutrición
11 alimentos cargados de probióticos más allá del yogurt
Al alimentar bien tu intestino, inviertes directamente en tu energía, tus defensas y tu bienestar emocional.
Marzo 25, 2026
 · 
Eloísa Carmona