Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 7 y 8 de abril de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Mango Ataulfo: De $64.50 a $38.00 el kilo
- Papa Blanca: De $44.50 a $29.50 el kilo
- Limón sin Semilla: De $60.20 a $49.90 el kilo
- Cebolla Morada: De $34.50 a $24.50 el kilo
- Jícama: De $32.90 a $26.50 el kilo
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Recetas de pechuga de pollo muy fáciles, deliciosas y saludables
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Aguacate: De $49.50 a $36.80
- Sandía con Semilla: De $18.90 a $17.80 el kilo
- Papaya: De $39.90 a $36.80 el kilo
- Chayote sin Espinas: De $37.90 a $29.80 el kilo
- Champiñón Blanco: De $101.50 a $39.80 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Piña Miel: De $39.90 a $22.50 el kilo
- Plátano Chiapas: De $35.00 a $22.00 el kilo
- Manzana Granny Smith: De $59.00 a $39.90 el kilo
- Mango Paraíso: De $74.00 a $26.00 el kilo
- Pera de Anjou: De $64.00 a $39.90 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Durazno Amarillo: De $89.00 a $69.00 el kilo
- Mango Ataulfo: De $42.00 a $35.00 el kilo
- Lechuga Romana: De $22.00 a $20.00 el kilo
- Melón Chino: De $27.00 a $25.00 el kilo
- Manzana Red Delicious: De $38.90 a $35.00 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 7 y mañana miércoles 8 de abril del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.