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Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 7 y 8 de abril de 2026

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Abril 07, 2026 • 
EloÍsa Duecker
Martimiércoles de ofertas en el súper este 7 y 8 de abril 2026

Martimiércoles de ofertas en el súper este 7 y 8 de abril 2026

Patrick van Katwijk/Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Mango Ataulfo: De $64.50 a $38.00 el kilo
  • Papa Blanca: De $44.50 a $29.50 el kilo
  • Limón sin Semilla: De $60.20 a $49.90 el kilo
  • Cebolla Morada: De $34.50 a $24.50 el kilo
  • Jícama: De $32.90 a $26.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Recetas con pechuga de pollo

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Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Aguacate: De $49.50 a $36.80
  • Sandía con Semilla: De $18.90 a $17.80 el kilo
  • Papaya: De $39.90 a $36.80 el kilo
  • Chayote sin Espinas: De $37.90 a $29.80 el kilo
  • Champiñón Blanco: De $101.50 a $39.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

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Josselin Melara

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Piña Miel: De $39.90 a $22.50 el kilo
  • Plátano Chiapas: De $35.00 a $22.00 el kilo
  • Manzana Granny Smith: De $59.00 a $39.90 el kilo
  • Mango Paraíso: De $74.00 a $26.00 el kilo
  • Pera de Anjou: De $64.00 a $39.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Durazno Amarillo: De $89.00 a $69.00 el kilo
  • Mango Ataulfo: De $42.00 a $35.00 el kilo
  • Lechuga Romana: De $22.00 a $20.00 el kilo
  • Melón Chino: De $27.00 a $25.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious: De $38.90 a $35.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 7 y mañana miércoles 8 de abril del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

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EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
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