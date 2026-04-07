Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 7 y 8 de abril de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

Mango Ataulfo: De $64.50 a $38.00 el kilo

Papa Blanca: De $44.50 a $29.50 el kilo

Limón sin Semilla: De $60.20 a $49.90 el kilo

Cebolla Morada: De $34.50 a $24.50 el kilo

Jícama: De $32.90 a $26.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Aguacate: De $49.50 a $36.80

Sandía con Semilla: De $18.90 a $17.80 el kilo

Papaya: De $39.90 a $36.80 el kilo

Chayote sin Espinas: De $37.90 a $29.80 el kilo

Champiñón Blanco: De $101.50 a $39.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

Piña Miel: De $39.90 a $22.50 el kilo

Plátano Chiapas: De $35.00 a $22.00 el kilo

Manzana Granny Smith: De $59.00 a $39.90 el kilo

Mango Paraíso: De $74.00 a $26.00 el kilo

Pera de Anjou: De $64.00 a $39.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Durazno Amarillo: De $89.00 a $69.00 el kilo

Mango Ataulfo: De $42.00 a $35.00 el kilo

Lechuga Romana: De $22.00 a $20.00 el kilo

Melón Chino: De $27.00 a $25.00 el kilo

Manzana Red Delicious: De $38.90 a $35.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 7 y mañana miércoles 8 de abril del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.