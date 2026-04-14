Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 14 y 15 de abril de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

Guayaba: De $54.00 a $48.90 el kilo

Naranja Paramount: De $54.90 a $39.50 el kilo

Ajo: De $139.90 a $120.00 el kilo

Alcachofa Microwave: De $189.90 a $95.00 el kilo

Aguacate Hass: De $49.90 a $32.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Flor de Jamaica: De $239.00 a $169.00 el kilo

Melón Chino: De $29.90 a $25.80 el kilo

Mango Ataulfo: De $49.90 a $34.90 el kilo

Calabaza Italiana: De $33.90 a $29.80 el kilo

Col Blanca: De $21.90 a $19.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

Papaya Maradol: De $75.00 a $42.90 el kilo

Naranja: De $64.00 a $27.00 el kilo

Mandarina Clementina: De $64.00 a $50.900 los 907 g

Frambuesa: De $69.00 a $54.00 175 g

Toronja: De $45.00 a $34.o0 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

Chile Jalapeño: De $45.00 a $38.00 el kilo

Mango Paraíso: De $69.00 a $25.00 el kilo

Papa Cambray: De $54.00 a $49.90 el kilo

Ciruela Importada: De $85.00 a $75.00 el kilo

Camote Amarillo: De $99.00 a $89.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 14 y mañana miércoles 15 de abril del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.