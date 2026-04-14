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Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 14 y 15 de abril de 2026

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Abril 14, 2026 • 
EloÍsa Duecker
Martimiércoles de ofertas en el súper este 14 y 15 de abril 2026

Martimiércoles de ofertas en el súper este 14 y 15 de abril 2026

the_burtons/Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Guayaba: De $54.00 a $48.90 el kilo
  • Naranja Paramount: De $54.90 a $39.50 el kilo
  • Ajo: De $139.90 a $120.00 el kilo
  • Alcachofa Microwave: De $189.90 a $95.00 el kilo
  • Aguacate Hass: De $49.90 a $32.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

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Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Flor de Jamaica: De $239.00 a $169.00 el kilo
  • Melón Chino: De $29.90 a $25.80 el kilo
  • Mango Ataulfo: De $49.90 a $34.90 el kilo
  • Calabaza Italiana: De $33.90 a $29.80 el kilo
  • Col Blanca: De $21.90 a $19.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Aprovecha las ofertas de frutos rojos

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Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Papaya Maradol: De $75.00 a $42.90 el kilo
  • Naranja: De $64.00 a $27.00 el kilo
  • Mandarina Clementina: De $64.00 a $50.900 los 907 g
  • Frambuesa: De $69.00 a $54.00 175 g
  • Toronja: De $45.00 a $34.o0 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

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Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Chile Jalapeño: De $45.00 a $38.00 el kilo
  • Mango Paraíso: De $69.00 a $25.00 el kilo
  • Papa Cambray: De $54.00 a $49.90 el kilo
  • Ciruela Importada: De $85.00 a $75.00 el kilo
  • Camote Amarillo: De $99.00 a $89.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 14 y mañana miércoles 15 de abril del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

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EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
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