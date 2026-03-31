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Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 31 de marzo y 1 de abril de 2026

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Marzo 31, 2026 • 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el supermercado 31 de marzo y 1 de abril 2026

Martes y miércoles de ofertas en el supermercado 31 de marzo y 1 de abril 2026

Al Drago/Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Toronja: De $29.50 a $19.50 el kilo
  • Elote: De $11.90 a $6.50 la pieza
  • Cebolla Blanca: De $29.50 a $16.50 el kilo
  • Apio: De $34.90 a $29.50 el kilo
  • Naranja de Jugo: De $26.90 a $19.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

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Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Ajo: De $199.00 a $169.00 el kilo
  • Nopal Entero: De $41.50 a $34.80 el kilo
  • Calabaza Italiana Criolla: De $40.50 a $34.80 el kilo
  • Tomatillo Verde: De $68.50 a $39.6290 el kilo
  • Limón sin Semilla: De $51.50 a $39.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

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Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Pera Bosc: De $69.00 a $39.90 el kilo
  • Piña Miel: De $39.90 a $22.50 el kilo
  • Papaya Maradol: De $75.00 a $39.00 el kilo
  • Berenjena: De $89.00 a $69.00 el kilo
  • Sandía Roja: De $23.00 a $19.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

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Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Plátano Chiapas: De $35.00 a $21.00 el kilo
  • Papa en Malla: De $32.90 a $29.00 el kilo
  • Aguacate Hass: De $65.00 a $48.90 el kilo
  • Zanahoria: De $26.90 a $20.00 el kilo
  • Chayote sin Espinas: De $38.90 a $34.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 31 de marzo y mañana miércoles 1 de abril del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

Recetas con pechuga de pollo

Recetas de pechuga de pollo muy fáciles, deliciosas y saludables

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EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
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