Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 31 de marzo y 1 de abril de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Toronja: De $29.50 a $19.50 el kilo

Elote: De $11.90 a $6.50 la pieza

Cebolla Blanca: De $29.50 a $16.50 el kilo

Apio: De $34.90 a $29.50 el kilo

Naranja de Jugo: De $26.90 a $19.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Ajo: De $199.00 a $169.00 el kilo

Nopal Entero: De $41.50 a $34.80 el kilo

Calabaza Italiana Criolla: De $40.50 a $34.80 el kilo

Tomatillo Verde: De $68.50 a $39.6290 el kilo

Limón sin Semilla: De $51.50 a $39.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

Pera Bosc: De $69.00 a $39.90 el kilo

Piña Miel: De $39.90 a $22.50 el kilo

Papaya Maradol: De $75.00 a $39.00 el kilo

Berenjena: De $89.00 a $69.00 el kilo

Sandía Roja: De $23.00 a $19.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Plátano Chiapas: De $35.00 a $21.00 el kilo

Papa en Malla: De $32.90 a $29.00 el kilo

Aguacate Hass: De $65.00 a $48.90 el kilo

Zanahoria: De $26.90 a $20.00 el kilo

Chayote sin Espinas: De $38.90 a $34.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 31 de marzo y mañana miércoles 1 de abril del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.