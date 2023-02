Esta es la forma correcta de sembrar un aguacate en casa, ¡a prueba de errores!

Es una pregunta que todos nos hemos hecho: ¿el aguacate es fruta o verdura? Nosotros tenemos la respuesta y, de paso, te enseñamos cómo sembrarlo en casa fácilmente para que tengas tus propios aguacatitos. No te pierdas: Aguacate: el ingrediente de moda en la belleza

¿El aguacate es fruta o verdura?

¿El aguacate es fruta o verdura? (Foto: Getty Images)

Aunque no lo creas, ¡el aguacate es fruta y verdura a la vez! Se trata de una fruta muy particular, porque a diferencia de la gran mayoría, tiene un elevando contenido calórico y es rica en grasas. ¡Pero no te preocupes! A pesar de estas características, los aguacates no engordan, sino que protegen contra la obesidad y el sobrepeso. La palabra aguacate proviene del náhuatl, ahuacatl, que significa “testículo”. posiblemente a la semejanza que este fruto tiene entre la fruta y esta parte del cuerpo. Este se da en un árbol de especia arbórea denominado aguacatero, que crece en climas tropicales y subtropicales. Además, para su desarrollo, se necesita un suelo permeable y profundo, y en un área no inundable ni propensa a encharcamientos. Te puede interesar: Hermosas obras de arte creadas con semillas de aguacate

Aprende a sembrar aguacate en casa

Cómo sembrar una semilla de aguacate (Foto: Getty Images)

¡Ahora sí! Es momento de que tengas tu propia cosecha de aguacates en casa. Sigue este sencillo procedimiento:

NECESITAS

1 semilla o hueso de aguacate

3 palillos mondadientes

1 vaso con agua

Tierra fértil

1 maceta

PROCEDIMIENTO

En primer lugar, limpia la semilla de aguacate e introdúcela en un vaso con agua (el nivel del agua debe cubrir la mitad de la semilla).

Cuando tengas la medida de agua, saca la semilla y clava los tres palillos en la mitad.

Espera a que brote la raí. Esto tardará entre 3 y 4 semanas. Cuando la raíz alcance unos 10 centímetros, saca la pepita del agua y retira los palillos.

Por otro lado, prepara la maceta. Planta la pepita de tal forma que la mitad esté dentro de la tierra y la otra mitad fuera. También no olvides regarla. Es muy importante que la tierra quede húmeda pero no lodosa.

Finalmente, en poco más de un mes comenzarán a brotar las primeras hojas. Conforme vaya creciendo, calcula cuál será el momento adecuado para trasplantarla a un lugar más grande.

(Foto: Getty Images)

