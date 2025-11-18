Suscríbete
Salud y nutrición

7 alimentos a evitar cuando tienes hígado graso

Una guía clara sobre aquello que debes evitar y qué dieta podrías seguir.

Noviembre 18, 2025 • 
Eloísa Carmona
alimentos prohibidos para higado graso.jpg

Canva

Como con muchos otros diagnósticos, la alimentación se vuelve una de las herramientas más importantes para detener el avance y favorecer la recuperación cuando tienes hígado graso. Aunque no existe una “dieta única”, sí hay guías confiables que ayudan a comer mejor. Una de las más recomendadas es la dieta mediterránea, un estilo de alimentación basado en frutas, verduras, granos enteros, legumbres, aceite de oliva, pescados y frutos secos, conocido por su efecto antiinflamatorio y por apoyar la salud metabólica.

Conoce más de la dieta mediterránea aquí.

Sin embargo, tan importante como saber qué comer es saber qué evitar. Estos son los alimentos que más suelen perjudicar al hígado cuando ya está comprometido:

1. Azúcares añadidos y bebidas endulzadas

Refrescos, jugos industriales, bebidas energéticas y tés embotellados aportan grandes cantidades de fructosa y calorías vacías. Este tipo de azúcar se metaboliza directamente en el hígado, favoreciendo la acumulación de grasa.

2. Harinas refinadas y panadería dulce

Galletas, pan dulce, pastelitos y panes blancos elevan rápidamente la glucosa en sangre y pueden contribuir a la resistencia a la insulina, uno de los factores que agrava el hígado graso.

3. Fritos y comida rápida

Hamburguesas comerciales, papas fritas, pollo frito y otros alimentos ultraprocesados suelen contener grasas saturadas y trans que incrementan la inflamación y la acumulación de grasa en el hígado.

4. Carnes procesadas

Jamón, salchichas, chorizo, tocino y embutidos no solo contienen grasas poco saludables, sino también sodio y conservadores que incrementan el estrés metabólico.

5. Alcohol

Incluso en el hígado graso no alcohólico, el consumo de alcohol puede empeorar la inflamación y acelerar el daño hepático. Lo ideal es evitarlo por completo o seguir estrictamente las indicaciones de un profesional de salud.

6. Margarinas y grasas hidrogenadas

Presentes en productos empaquetados, botanas y panadería industrial. Estas grasas trans alteran el metabolismo de lípidos y favorecen la acumulación de grasa hepática.

7. Snacks ultraprocesados

Botanas, cereales inflados, barras “energéticas” azucaradas y productos listos para calentar suelen tener largas listas de ingredientes, aditivos y aceites de mala calidad.

Adoptar un estilo de alimentación cercano a la dieta mediterránea puede ser una excelente guía: prioriza verduras, frutas frescas, granos enteros, legumbres, pescados, aceite de oliva y frutos secos, mientras reduces comida procesada y grasas poco saludables. Con pequeños cambios constantes es posible mejorar el hígado y el bienestar general.

dieta sana hígado graso alimentos para el hígado
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

fibra para dormir mejor.jpg
Salud y nutrición
La sorprendente razón por la que comer más fibra durante el día mejora tu descanso
Noviembre 14, 2025
 · 
Eloísa Carmona
desayunos con proteina que se pueden hacer desde antes.jpg
Salud y nutrición
Desayunos con proteína que puedes hacer un día antes
Noviembre 12, 2025
 · 
Eloísa Carmona
alimentos que bajan el colesterol.jpg
Salud y nutrición
8 alimentos que ayudan a bajar el colesterol
Noviembre 10, 2025
 · 
Eloísa Carmona
cacahuates rancios profeco.jpg
Salud y nutrición
Estos son los cacahuates japoneses con mayor tendencia a la rancidez, según Profeco
Noviembre 07, 2025
 · 
Eloísa Carmona
nueces con mas proteina.jpg
Salud y nutrición
Las nueces más poderosas: descubre cuáles tienen más proteína (y cómo incluirlas en tu día)
Noviembre 06, 2025
 · 
Eloísa Carmona
frutas que si puedes comer en dieta keto.jpg
Salud y nutrición
Las frutas que sí puedes comer en dieta keto (y cómo incluirlas)
Noviembre 05, 2025
 · 
Eloísa Carmona
alimentos que si funcionan para el estrenimiento.jpg
Salud y nutrición
No es la fibra: este trío de alimentos podría ser la verdadera solución al estreñimiento
Noviembre 04, 2025
 · 
Eloísa Carmona
senales de que te falta proteina.jpg
Salud y nutrición
5 señales que tu cuerpo te da cuando no estás comiendo suficiente proteína
Noviembre 03, 2025
 · 
Eloísa Carmona
mundial de quesos 2025 premios mexico.jpg
Tendencias
Los 6 quesos mexicanos que triunfaron en los World Cheese Awards 2025
Desde quesos característicos del país, hasta versiones mexicanas de clásicos italianos, estos fueron los galardonados.
Noviembre 18, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes_y_miercoles_de_ofertas_18y19noviembre25.jpg
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 18 y 19 de noviembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Noviembre 18, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
cómo usar vinagre de manzana en la cara.jpg
Tendencias
Cómo usar vinagre para suavizar las líneas de expresión
Otro de los múltiples usos y beneficios de este gran aliado que siempre tenemos en la cocina.
Noviembre 13, 2025
 · 
Eloísa Carmona
truco para mantener firmes las manzanas.jpg
Tips de Cocina
El truco para que tus manzanas duren hasta 20 días frescas y crujientes
Un truco sencillo, efectivo y que realmente hace la diferencia en tu día a día.
Noviembre 11, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas_martesymiercoles_11y12_nov25.jpg
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 11 y 12 de noviembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Noviembre 11, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Hot_cakes_de_avena_con_queso_cottage_diabetes.jpg
Hot cakes de avena con queso cottage
Son deliciosos y también ideales para quien vive con Diabetes, estos hot cakes son balanceados y fáciles de hacer.
Noviembre 06, 2025
 · 
EloÍsa Duecker