¡Reprobadas! Estas son las harinas para hot cakes que tienen información engañosa, según la Profeco

Gracias a los constantes estudios de la Profeco , es posible que las personas conozcan las mejores y peores evaluaciones que la institución da a conocer respecto a un gran número de marcas que se comercian en territorio azteca. En esta ocasión te vamos a contar respecto a las harinas de hot cakes que, según la Profeco tienen información engañosa. Toma nota.

Harinas de hot cakes con información engañosa

El estudio de Profeco analizó un total de 52 productos de harinas preparadas para hot cakes y reveló una serie de puntos irregulares como la declaración precisa de su contenido de proteínas, grasas y azúcares en las marcas más populares del mercado.

Algunas de las harinas de hot cake que reportaron información engañosa fueron Morama, D’Meals y Mundo Light. Estas declaran un contenido de proteínas que no corresponde a la realidad, lo que constituye un incumplimiento a las normas mexicanas.

En otro grupo ubicó a las que no son veraces en la declaración de grasas y azúcares, como Come Verde, San Blas libre de gluten, Healthy Brand Nutritious can be delicious y Pronto Ligeros, las cuales reportan un contenido de grasas y azúcares que difiere de manera importante de lo que realmente contienen.

Para obtener hot cakes más esponjosos, deja reposar la masa durante 10-15 minutos antes de cocinarlos. FREEPIK

Cuál es la mejor harina para preparar hot cakes

En el otro extremo de la balanza, la Profeco eligió a la marca de Chedarui como la mejor harina para preparar hot cakes en México, pues la institución encontró que esta opción cumple con todos los requisitos de calidad y transparencia en su etiquetado, además de ser una de las más económicas en relación calidad-cantidad.

Otras harinas con buenas calificaciones fueron: Great Value, Tres estrellas tradicionales y Granvita.