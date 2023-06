Prepara una rica cena fácil y deliciosa: sigue el paso a paso de estos canelones rellenos de espinacas y queso, ¡exquisitos!

¿Alguna vez has comido algo más rico que los canelones rellenos de espinacas y queso?

Si dices que sí es porque seguro no los has probado, no pierdas tiempo y prepara esta delicia, estamos seguros que no podrás resistirte a su inigualable sabor. Y, para que se te haga más fácil prepararlos, te compartimos el VIDEO del paso a pas

La deliciosa historia de los canelones rellenos

Estos son una elaboración culinaria cuyo origen se encuentra en Italia, posiblemente en la Toscana o en Sicilia, llamados cannnelloni , un diminutivo de canna que significa caña, y surgieron aproximadamente en el siglo XVI.

, un diminutivo de que significa caña, y surgieron aproximadamente en el siglo XVI. Es más, esta era una pasta rellena en forma de caña que comenzó a extenderse a otras culturas gracias a la aportación de la cocina francesa, la cual incluía la famosa salsa bechamel.

Igualmente, fueron los chefs italianos y suizos quienes trabajaban en restaurantes de prestigio de Barcelona.

Además de perfeccionar la receta, incluyeron este platillo en una receta de la cocina burguesa, para después ser un plato de fiesta o de domingo.

Finalmente, es muy popular servirlos en las fiestas de Navidad, y sus rellenos son muy variados: de espinacas, acelgas, carne o quesos.

No obstante, los puedes preparar cuando más gustes, ¡cualquiera puede ser el día perfecto para esta rica receta! Seguramente la disfrutarás en grande.

