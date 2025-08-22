Suscríbete
Cómo limpiar tu refrigerador con agua oxigenada

Este integrante de tu botiquín puede también ser tu aliado en la cocina.

August 22, 2025
El refrigerador es uno de los electrodomésticos más importantes en cualquier cocina, pero también es uno de los que más rápido acumula malos olores y bacterias si no se limpia con frecuencia. Una solución inesperada y efectiva para mantenerlo fresco es el uso de agua oxigenada. Este producto, que seguro tienes en tu botiquín, no solo es útil para desinfectar heridas, también es un gran aliado de la limpieza del hogar.

¿Por qué usar agua oxigenada en la limpieza del refrigerador?

El agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) tiene propiedades desinfectantes y antibacterianas que ayudan a eliminar microorganismos sin necesidad de químicos agresivos. A diferencia de otros limpiadores, es segura, no deja residuos tóxicos y es ideal para un espacio donde se guardan alimentos.

  • Elimina bacterias y gérmenes que pueden causar malos olores.
  • Neutraliza aromas fuertes de pescados, cebolla, quesos y otros alimentos.
  • No contamina los alimentos, ya que se degrada en agua y oxígeno.
  • Para aprovechar al máximo sus beneficios, lo ideal es usar agua oxigenada al 3%, que es la más común en farmacias.
Paso a paso:

  1. Vacía tu refrigerador: saca los alimentos y colócalos en una hielera o bolsa térmica.
  2. Retira charolas y cajones: lávalos con agua tibia y jabón neutro.
  3. Aplica el agua oxigenada: vierte en un atomizador y rocía las paredes, puertas y superficies internas.
  4. Deja actuar unos minutos: permite que sus propiedades desinfectantes hagan efecto.
  5. Limpia con un paño limpio: preferiblemente de microfibra, para retirar restos de suciedad.
  6. Seca y vuelve a colocar todo: asegúrate de que no queden superficies húmedas antes de regresar los alimentos.

Pro-tip Cocina Fácil: controla los malos olores de forma natural

Además de usar agua oxigenada, puedes complementar con otros trucos caseros para mantener tu refri siempre fresco:

  • Coloca un recipiente con bicarbonato de sodio en la parte trasera.
  • Usa cáscaras de cítricos (naranja o limón) para aromatizar.
  • Cambia estos neutralizadores cada 2 a 3 semanas.

Precauciones al usar agua oxigenada

  • No la mezcles con vinagre u otros limpiadores, ya que puede generar compuestos irritantes.
  • Usa guantes si tu piel es sensible.
  • Evita aplicarla directamente sobre alimentos.
