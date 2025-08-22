Suscríbete
Selena Gómez y Tajín se unen para sorprender a sus seguidores con un look spicy

De nuevo Selena Gómez tiene una colaboración con otra marca, ahora lo hace con el condimento Tajín y su línea de belleza Rare Beauty, ¡entérate!

August 21, 2025 • 
Cocina Fácil
Nueva colaboración de Selena Gómez con Tajín el condimento mexicano

Selena Gómez vuelve a sorprender a sus beauty lovers con el toque spicy del Tajín

IG Selena Gómez

Una vez más, la talentosa cantante de pop Selena Gómez anda innovando con sus colaboraciones: el día de hoy Selena Gómez anunció que su marca de belleza Rare Beauty realiza la primera colaboración con Tajín, el emblemático condimento mexicano.

Maquillaje edición límitada para los fans de Selena Gómez

Selena Gómez lanzó el Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set, un set de edición limitada disponible desde el 21 de agosto de 2025 en Sephora, Sephora México y RareBeauty.com

¿Y por qué todos quieren el set picosito?

Llama la atención que una marca como Tajín se una con una marca cosmética. Tajín apostó por Rare Beauty no solo por los colores, sino por los valores compartidos: autenticidad, creatividad, alegría y el impulso de comunidades unidas.
Además en redes sociales Selena ha comentado que su conexión con Tajín va más allá de una alianza comercial. Creció rodeada de la presencia del chilito en polvo en su hogar, un condimento que su familia incorporaba en todo. Como ella misma compartió: Este lanzamiento no solo celebra su herencia mexicana, sino que también representa un “regreso a casa” cultural y emocional.

El set de lipstick y gloss de Selena Gómez en colaboración con Tajín

Debes tener este set totalmente con sabor spicy y el ritmo de Selena Gómez

IG Selena Gómez

El set incluye:

Soft Pinch Liquid Blush en tono Chamoy: un rubor líquido en rojo marrón profundo que refleja la intensidad del chamoy .

Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono Clásico: un gloss terracota con destellos dorados y cobrizos, evocando el vibrante color del Tajín Clásico .

Ambos productos mantienen los estándares de Rare Beauty: vegano, libre de crueldad, apto para piel sensible y con fórmula dermatológicamente probada.

No cabe duda que Selena Gómez sabe conquistar el corazón de todos su seguidores, sino es con ricas galletas Oreo de canela, será ahora con unos lipsticks que darán ese toque spicy a toda mujer.

Cocina Fácil
