Suscríbete
Salud y nutrición

Reduce sal en tu dieta: estos sustitutos naturales serán tus mejores aliados

¿Quieres bajarle al sodio sin perder sabor? Descubre los mejores ingredientes para darle un giro saludable a tus platillos.

August 22, 2025
/salud-y-nutricion/reduce-sal-en-tu-dieta-estos-sustitutos-naturales-seran-tus-mejores-aliados

Catherine Falls Commercial/Getty Images

El exceso de sodio en nuestra dieta diaria es un enemigo silencioso. Puede afectar nuestra salud, aumentando el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Por eso siempre es importante mirar nuestras comidas y preguntarnos si estamos consumiendo los niveles de sodio adecuados y cómo podemos reducirlo. Pero reducir la sal no significa renunciar al sabor. Existen alternativas naturales que realzan tus platillos y aportan aromas únicos: hierbas frescas, especias gourmet y cítricos.

¿Por qué reducir el consumo de sodio?

La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 5 gramos de sal al día, pero en la práctica la mayoría de las personas consume casi el doble. El sodio está presente no solo en la sal de mesa, sino también en alimentos procesados, embutidos y salsas.

Reducirlo tiene beneficios inmediatos, entre ellos:

  • Mejora la presión arterial.
  • Disminuye la retención de líquidos.
  • Favorece la salud renal.
  • Ayuda a cuidar el corazón.

Por eso, aquí te traemos distintas ideas que pueden aportar un giro saludable a tus platillos diarios para que la sal deje de ser el centro de tu cocina

Hierbas frescas

reduce-sal-en-tu-dieta

Baskets of lavender, sage, chives, dill, and other herbs stand beside potted basil plants.

Michelle Garrett/Getty Images

Las hierbas aromáticas son una excelente opción para realzar el sabor natural de los alimentos. Puedes usarlas frescas o secas, y combinarlas entre sí para crear mezclas únicas.

  • Albahaca: Ideal para pastas, ensaladas y pizzas. Da un toque fresco y mediterráneo.
  • Romero: Combina muy bien con carnes asadas, papas al horno y guisos rústicos.
  • Tomillo: Perfecto para marinados de pollo, pescados y sopas.
  • Cilantro y perejil: Refrescan ensaladas, tacos, sopas y salsas.

Especias

Las especias no solo aportan sabor, también color, textura y un toque único a tus platillos.

  • Pimienta negra recién molida: Una alternativa clásica a la sal que resalta cualquier preparación.
  • Cúrcuma: Además de su color dorado, aporta un sabor cálido y propiedades antiinflamatorias.
  • Comino: Intenso y terroso, ideal para guisos, sopas y platillos mexicanos.
  • Paprika o pimentón ahumado: Da un sabor profundo y ligeramente dulce.
  • Nuez moscada: Excelente en purés, cremas y salsas blancas.

Cítricos: frescura y acidez que elevan cualquier platillo

reduce-sal-en-tu-dieta-estos-sustitutos-naturales-seran-tus-mejores-aliados

Victoria Pearson/Getty Images

Los jugos y ralladuras de cítricos son aliados poderosos para reducir sodio y aportar frescura.

  • Limón: Realza pescados, mariscos, ensaladas y aderezos.
  • Naranja: Ideal para carnes, postres y vinagretas.
  • Toronja: Aporta un toque amargo perfecto en marinados y cocteles.
  • Lima: Protagonista en la cocina mexicana, desde tacos hasta ceviches.

Pro-tips Cocina Fácil

  • Usa hierbas frescas para dar un aroma especiado
  • Complementa con especias para profundidad.
  • Agrega cítricos al final para un toque fresco y ácido.

Recuerda que reducir sodio no tiene por qué ser aburrido ni quitarle el sabor a tus comidas. Con el uso inteligente de hierbas frescas, especias gourmet y cítricos, puede pasar todo lo contrario. Tus recetas se pueden transformar e incluso puedes convertir estas alternativas en el sello personal de tu cocina. Cuéntanos ¿ya intentaste alguna de estas opciones? ¡Te leemos en nuestras redes sociales!

También podría interesarte...
beneficios-de-comer-sal.jpg
Salud y nutrición
Beneficios de comer sal que te sorprenderán
June 12, 2018
 · 
Cocina Fácil
Cuánta sal debemos consumir al día
Salud y nutrición
Esta es la cantidad de sal que debes consumir al día para aprovechar sus beneficios
July 14, 2021
 · 
Melisa Velázquez

reducir el consumo de sal cómo usar sal alternativas a la sal
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

:salud-y-nutricion:comer-sandia-en-la-noche-esto-dice-la-ciencia.jpeg
Salud y nutrición
¿Comer sandía en la noche? Esto dice la ciencia
August 10, 2025
:salud-y-nutricion:estos-son-los-efectos-de-comer-papaya-todas-las-mananas.jpg
Salud y nutrición
Estos son los efectos de comer papaya todas las mañanas
August 10, 2025
/salud-y-nutricion/esta-es-la-forma-en-la-que-puedes-usar-eucalipto-para-calmar-la-tos
Salud y nutrición
Esta es la forma en la que puedes usar eucalipto para calmar la tos
August 07, 2025
Es buena la leche con chocolate para después de entrenar
Salud y nutrición
¿La leche con chocolate es ideal después de entrenar? Esto es lo que dicen los nutriólgos
August 02, 2025
 · 
Cocina Fácil
:salud-y-nutricion:como-alejar-a-las-cucarachas-de-tu-cocina-con-estos-olores.jpeg
Salud y nutrición
Cómo alejar a las cucarachas de tu cocina con estos olores
August 01, 2025
:salud-y-nutricion:que-es-la-caminata-japonesa-y-cuales-son-sus-beneficios-para-tu-salud.jpeg
Salud y nutrición
Qué es la caminata japonesa y cuáles son sus beneficios para tu salud
July 31, 2025
Mito o realidad la leche hidrata más que el agua
Salud y nutrición
Conoce si es mito o verdad que la leche hidrata más que el agua, según expertos en nutrición
July 31, 2025
 · 
Cocina Fácil
/salud-y-nutricion/los-secretos-de-la-longevidad-segun-el-chef-de-la-reina-isabel-ii
Salud y nutrición
Los secretos de la longevidad según el chef de la Reina Isabel II
July 29, 2025
/tips-de-cocina/como-limpiar-tu-refrigerador-con-agua-oxigenada
Tips de Cocina
Cómo limpiar tu refrigerador con agua oxigenada
Este integrante de tu botiquín puede también ser tu aliado en la cocina.
August 22, 2025
Nueva colaboración de Selena Gómez con Tajín el condimento mexicano
Tendencias
Selena Gómez y Tajín se unen para sorprender a sus seguidores con un look spicy
De nuevo Selena Gómez tiene una colaboración con otra marca, ahora lo hace con el condimento Tajín y su línea de belleza Rare Beauty, ¡entérate!
August 21, 2025
 · 
Cocina Fácil
Te damos 3 recetas de lunch fáciles con ideas de MommyLunch
Recetarios
3 recetas fáciles de lunch para que el regreso a clases sea más sencillo
Con ayuda de un horno multifuncional la preparación del lunch escolar se vuelve menos complicado y estas ideas te van a salvar todas las mañanas. Anímate a prepararlas para este regreso a clases.
August 21, 2025
 · 
Cocina Fácil
Martes y miércoles de ofertas en los supermercados 19 y 20 de agosto 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 19 y 20 de agosto
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
August 19, 2025
 · 
Cocina Fácil
/tendencias/esta-es-la-mejor-receta-de-pollo-a-la-toscana-y-la-historia-detras-del-platillo
Tendencias
Esta es la mejor receta de pollo a la Toscana y la historia detrás del platillo
Aquí te contamos cómo nació este famoso platillo y qué ingredientes necesitas para prepararlo en casa.
August 19, 2025
tips-para-dejar-tus-trapos-de-cocina-impecables
Tips de Cocina
Tips para dejar tus trapos de cocina impecables
Aquí te contamos los mejores tips para dejar tus trapos de cocina impecables
August 18, 2025