3 recetas fáciles de lunch para que el regreso a clases sea más sencillo

No todo es el típico sándwich de pechuga de pavo y la manzana

El regreso a clases siempre trae el reto de preparar lunches fáciles, nutritivos y que a los niños realmente les gusten. Pensando en todas las mamás con poco tiempo, la influencer y mamá @MommyLunch se unió a Panasonic para mostrar cómo preparar 3 opciones de lunch escolar deliciosas y prácticas.

Utilizar un horno multifuncional te ayudará a acelerar tiempos y ser más creativa en la cocina Cocina Fácil

La idea es aprovechar el nuevo Horno Multifuncional de Panasonic, un electrodoméstico que combina microondas, vapor, parrilla y horno en un solo equipo. Gracias a sus funciones, es posible preparar en minutos lunches crujientes, saludables y llenos de sabor, perfectos para la lonchera de los niños.

Con esta colaboración, Panasonic y @MommyLunch buscan inspirar a todas las mamás a hacer del lunch escolar algo sencillo y divertido, sin sacrificar nutrición ni tiempo en la cocina.

Te invitamos a conocer las recetas de lunch que puedes preparar para este regreso a clases

Muffins de champiñones, garbanzo y queso excelentes para el lunch Cocina Fácil

Muffins de garbanzos con champiñones

Porción: 4 personas

Tiempo: 20 min

Ingredientes:



300 g de garbanzos cocidos

150 g de champiñones

2 dientes de ajo

400 ml de leche

3 huevos

1 cucharada de queso rallado

1 cucharadita de perejil picado

Aceite en aerosol

Sal

Procedimiento:



Pica los champiñones y colócalos en la bandeja del horno de microondas, junto con los ajos y un poco de aceite. Calienta los ingredientes por 10 minutos. Añade los garbanzos y cuece la mezcla durante 10 – 15 minutos, en el microondas. En un bowl bate los huevos junto con el perejil, la leche y una pizca de sal. Una vez finalizada la cocción, agrega los garbanzos en un molde para muffins con capacillos y un poco de aceite. Vierte la mezcla de los huevos sobre los garbanzos, espolvorea un poco de queso y llévalo al horno de microondas DS 59 de Panasonic en la combinación grill + microondas por 20 minutos. Déjalos enfriar y sírvelos.



Un wrap de pollo cumple con el requerimiento energético para un lunch perfecto Cocina Fácil

Wrap de pollo

Porción: 6

Tiempo: 19 min

Ingredientes:



2 filetes de pechuga de pollo

6 Tortillas de harina

6 hojas de lechuga

1/2 pimiento rojo en julianas

1 zanahoria en julianas

1 pepino en julianas

Sazonador al gusto

Aderezo al gusto

Procedimiento:



Lleva las pechugas sazonadas al gusto al Horno Panasonic, con la combinación Grill + microondas durante 15 minutos o hasta que esté dorado. Posteriormente, agarra la tortilla y ponle un poco de aderezo. Después, agrega una capa de lechuga y las verduras cortadas en julianas. Finaliza incorporando la pechuga en tiras, cierra el wrap y córtalo por la mitad.

Esta idea de MommyLunch es riquísima y les encanta a los niños para el lunch Cocina Fácil

Mini Pizzas

Porción: 6

Tiempo: 10 min

Ingredientes:



6 rebanadas de pan de caja

1 taza de queso mozarella rayado

1 taza de salsa de tomate

Orégano al gusto

Jamón al gusto

Pepperoni al gusto

Preparación:



Corta en círculo una rebanada de pan y agrega una cama de salsa de tomate sobre la rebanada. Posteriormente, espolvorea encima el orégano, y decora al gusto integrando el queso, jamón y pepperoni. Agrega las mini pizzas al horno con la función Microondas + vapor por 10 minutos. Déjalas enfriar un poco y sirve.

Utiliza cortadores, ojitos, mensajes con cosas lindas para sorprender a tus hijos y se coman todo el lunch Cocina Fácil

Logra que tus hijos se coman todo el lunch con estas reco

Nuestra amiga @MommyLunch nos recomienda lo siguiente:

“Preparar el lunch escolar puede ser más divertido (¡y efectivo!) si le das un toque creativo. Una forma sencilla de lograr que los niños disfruten cada bocado es utilizando cortadores de galleta, ojitos comestibles y plumones de tinta comestible para decorar frutas, sándwiches, pizzas o quesadillas.

Además, puedes incluir mensajes cortos y positivos en una nota dentro de la lonchera, como “¡Tú puedes!” o “Eres mi campeón”, para motivarlos y darles una sorpresa que les alegre el día”.

Con pequeños detalles, no solo lograrás que tu hijo se termine todo el lunch, también harás que la hora de la comida en la escuela sea un momento especial y lleno de cariño.

También te podría interesar: Por qué no es bueno dar tanta fruta en el lunch escolar