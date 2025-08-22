Suscríbete
3 recetas fáciles de lunch para que el regreso a clases sea más sencillo

Con ayuda de un horno multifuncional la preparación del lunch escolar se vuelve menos complicado y estas ideas te van a salvar todas las mañanas. Anímate a prepararlas para este regreso a clases.

August 21, 2025 • 
Cocina Fácil
Te damos 3 recetas de lunch fáciles con ideas de MommyLunch

Prepara estas recetas de lunch para este regreso a clases

Cocina Fácil

No todo es el típico sándwich de pechuga de pavo y la manzana

El regreso a clases siempre trae el reto de preparar lunches fáciles, nutritivos y que a los niños realmente les gusten. Pensando en todas las mamás con poco tiempo, la influencer y mamá @MommyLunch se unió a Panasonic para mostrar cómo preparar 3 opciones de lunch escolar deliciosas y prácticas.

MommyLunch nos hizo recetas increíbles

Utilizar un horno multifuncional te ayudará a acelerar tiempos y ser más creativa en la cocina

Cocina Fácil

La idea es aprovechar el nuevo Horno Multifuncional de Panasonic, un electrodoméstico que combina microondas, vapor, parrilla y horno en un solo equipo. Gracias a sus funciones, es posible preparar en minutos lunches crujientes, saludables y llenos de sabor, perfectos para la lonchera de los niños.

Con esta colaboración, Panasonic y @MommyLunch buscan inspirar a todas las mamás a hacer del lunch escolar algo sencillo y divertido, sin sacrificar nutrición ni tiempo en la cocina.

Te invitamos a conocer las recetas de lunch que puedes preparar para este regreso a clases

Prepara estos muffins, a los nenes les encantarán y no necesitas mucho tiempo

Muffins de champiñones, garbanzo y queso excelentes para el lunch

Cocina Fácil

Muffins de garbanzos con champiñones

Porción: 4 personas
Tiempo: 20 min

Ingredientes:

  • 300 g de garbanzos cocidos
  • 150 g de champiñones
  • 2 dientes de ajo
  • 400 ml de leche
  • 3 huevos
  • 1 cucharada de queso rallado
  • 1 cucharadita de perejil picado
  • Aceite en aerosol
  • Sal

Procedimiento:

  1. Pica los champiñones y colócalos en la bandeja del horno de microondas, junto con los ajos y un poco de aceite. Calienta los ingredientes por 10 minutos.
  2. Añade los garbanzos y cuece la mezcla durante 10 – 15 minutos, en el microondas.
  3. En un bowl bate los huevos junto con el perejil, la leche y una pizca de sal.
  4. Una vez finalizada la cocción, agrega los garbanzos en un molde para muffins con capacillos y un poco de aceite.
  5. Vierte la mezcla de los huevos sobre los garbanzos, espolvorea un poco de queso y llévalo al horno de microondas DS 59 de Panasonic en la combinación grill + microondas por 20 minutos.
  6. Déjalos enfriar y sírvelos.
Un wrap de pollo es una opción nutritiva y completa para el lunch escolar

Un wrap de pollo cumple con el requerimiento energético para un lunch perfecto

Cocina Fácil

Wrap de pollo

Porción: 6
Tiempo: 19 min

Ingredientes:

  • 2 filetes de pechuga de pollo
  • 6 Tortillas de harina
  • 6 hojas de lechuga
  • 1/2 pimiento rojo en julianas
  • 1 zanahoria en julianas
  • 1 pepino en julianas
  • Sazonador al gusto
  • Aderezo al gusto

Procedimiento:

  1. Lleva las pechugas sazonadas al gusto al Horno Panasonic, con la combinación Grill + microondas durante 15 minutos o hasta que esté dorado.
  2. Posteriormente, agarra la tortilla y ponle un poco de aderezo. Después, agrega una capa de lechuga y las verduras cortadas en julianas.
  3. Finaliza incorporando la pechuga en tiras, cierra el wrap y córtalo por la mitad.
Las mini pizzas son deliciosas y muy fáciles de preparar para las mañanas de lunch

Esta idea de MommyLunch es riquísima y les encanta a los niños para el lunch

Cocina Fácil

Mini Pizzas

Porción: 6
Tiempo: 10 min

Ingredientes:

  • 6 rebanadas de pan de caja
  • 1 taza de queso mozarella rayado
  • 1 taza de salsa de tomate
  • Orégano al gusto
  • Jamón al gusto
  • Pepperoni al gusto

Preparación:

  1. Corta en círculo una rebanada de pan y agrega una cama de salsa de tomate sobre la rebanada.
  2. Posteriormente, espolvorea encima el orégano, y decora al gusto integrando el queso, jamón y pepperoni.
  3. Agrega las mini pizzas al horno con la función Microondas + vapor por 10 minutos.
  4. Déjalas enfriar un poco y sirve.
Lonchera Mommy Lunch con ideas creativas para que se coman todo el lunch

Utiliza cortadores, ojitos, mensajes con cosas lindas para sorprender a tus hijos y se coman todo el lunch

Cocina Fácil

Logra que tus hijos se coman todo el lunch con estas reco

Nuestra amiga @MommyLunch nos recomienda lo siguiente:
“Preparar el lunch escolar puede ser más divertido (¡y efectivo!) si le das un toque creativo. Una forma sencilla de lograr que los niños disfruten cada bocado es utilizando cortadores de galleta, ojitos comestibles y plumones de tinta comestible para decorar frutas, sándwiches, pizzas o quesadillas.

Además, puedes incluir mensajes cortos y positivos en una nota dentro de la lonchera, como “¡Tú puedes!” o “Eres mi campeón”, para motivarlos y darles una sorpresa que les alegre el día”.

Con pequeños detalles, no solo lograrás que tu hijo se termine todo el lunch, también harás que la hora de la comida en la escuela sea un momento especial y lleno de cariño.

Cocina Fácil
