El truco para hacer hot dogs mexicanos como los prepara el chef más viral de Internet

El Chef en Proceso, Isaías Espinoza, comparte su mejor receta para preparar hot dogs gourmet pero sin perder el estilo mexicano ¿Te animas a hacerlos?

Los hot dogs son un platillo muy típico y sencillo de hacer, te resuelve la cocinada fácilmente, pero hay formas de elevar el platillo y volverlo más rico y el famoso Chef en Proceso, Isaías Espinoza, el más viral de Internet tienen la receta perfecta para disfrutar de unos buenos hot dogs a la mexicana.

El Chef en Proceso, quien es famoso por sus recetas y por invitar a cocinar a los influencers más famosos del momento, decidió hacer esta receta en compañía de su mamá y ambos revelaron el truco para que esta comida quede exquisita.

Los trucos del Chef en Proceso para hacer hot dogs mexicanos

El principal truco es que se usa la salchicha de Frankfurt, la cual eleva su sabor porque el chef y su mamá las envuelven en tocino.

El siguiente truco es que les ponen queso Chihuahua rallado y los meten al horno a gratinar, esto ya cambia el sabor del platillo.

Pero no solo eso, sino que los toppings de los hot dogs no los pone directos, por ejemplo, en lugar de añadirle cebolla, jitomate y chile por separado, el chef Isaias Espinoza hizo un pico de gallo. Además de que no solo usó la típica mayonesa para darle sabor al platillo, sino que hizo una mayonesa de aguacate, la cual ya viene explicada en el procedimiento, es muy fácil de hacer.

Esta es una manera diferente de darle un giro distinto a unos típicos hot dogs, así puedes mejorar su sabor y disfrutar de una preparación rica y novedosa.

Además de que el famoso chef viral realiza recetas sencillas para que sus seguidores y sus invitados, que no son cocineros, puedan prepararlas fácilmente.

El Chef en Proceso ha cocinado con Karely Ruiz, con Carlos Belcast, reconocido como uno de los mejores atletas del culturismo en México. También ha invitado al cantante Luis R. Conriquez, al streamer Juan Guarnizo, entre otros influencers del momento.