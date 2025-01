Tamales en Instant Pot, receta fácil y rápida

Los tamales son una de las comidas más tradicionales y queridas de la cocina mexicana. Y para La Candelaria prepáralos caseros y fácil con tu olla Instant Pot.

Aunque los tamales suelen ser un platillo que requiere tiempo y paciencia, con la Instant Pot puedes hacerlos de manera más rápida y sin sacrificar el sabor. Aquí te damos la receta fácil para que los prepares para celebrar La Candelaria y algunos tips infalibles para que tus tamales queden perfectos en menos de dos horas. ¡Atrévete a probarlos!

Tips infalibles para tamales perfectos:

La masa debe estar bien hidratada: Si la masa se siente seca o dura, agrega un poco más de caldo o agua. La masa debe ser suave, pero no pegajosa.

No sobrecargues los tamales de relleno: El relleno debe ser suficiente para darle sabor, pero sin hacer que los tamales se desborden. Recuerda que la verdadera protagonista es la masa.

Usa hojas de maíz frescas: Asegúrate de remojarlas bien antes de usarlas para evitar que se rompan al envolver los tamales. Si usas hojas secas, hierve agua y sumerge las hojas durante unos 15 minutos.

Dale tiempo de reposo a la masa: Si tienes tiempo, deja reposar la masa durante 30 minutos antes de formar los tamales. Esto hará que se asiente mejor y la textura sea más suave.

Apílalos, pero no demasiado: Asegúrate de que los tamales no queden tan apretados que no puedan liberar el vapor. Un espacio adecuado permite que se cocinen de manera uniforme.

¡Y listo! Con estos simples pasos y consejos, tendrás tamales deliciosos en la mitad del tiempo, sin perder el sabor auténtico. ¡Disfruta de esta tradición con un toque moderno gracias a tu Instant Pot!